Samsung Galaxy S25 Edge проти iPhone 16: який із двох смартфонів рекомендують експерти

І Samsung, і Apple — два найбільших гравці в галузі смартфонів. Буває складно зробити вибір між флагманськими телефонами однієї та іншої лінійки. Йдеться про Samsung Galaxy S25 Edge та iPhone 16. Експерти порівняли характеристики обох ґаджетів, щоб дати відповідь, який із них краще обрати.

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Про це повідомляє TechRadar

Видання наводить таблицю, яка дає швидкий огляд ключових характеристик — наприклад, екранів, камер, чипсетів та іншого.

Dimensions: 158.2 x 75.6 x 5.8mm 147.6 x 71.6 x 7.8mm Weight: 163g 170g Display: 6.7-inch AMOLED 6.1-inch OLED Resolution: 1440 x 3120 1179 x 2556 Refresh rate: 120Hz 60Hz Chipset: Snapdragon 8 Elite Apple A18 Rear cameras: 200MP wide, 12MP ultra-wide 48MP wide, 12MP ultra-wide Front camera: 12MP 12MP RAM: 12GB 8GB Storage: 256GB / 512GB 128GB / 256GB / 512GB Battery: 3,900mAh 3,561mAh Charging: 25W wired, 15W wireless 20W wired, 25W wireless

Також видання нагадує, що Samsung Galaxy S25 Edge надійде в продаж 30 травня, хоча був анонсований раніше цього місяця. Що стосується iPhone 16, то він випущений у вересні 2024 року.

Топові смартфони: ціна питання

Що стосується ціни, то стартова ціна Samsung Galaxy S25 Edge становитиме 1099 доларів/близько 45 тис. грн — за модель з 256 ГБ пам'яті та 12 ГБ ОЗП. Є й опція 512 ГБ пам'яті та 12 ГБ ОЗП, але це коштуватиме вже 1219 доларів/близько 50 тис. грн.

iPhone 16 доступний у більшій кількості конфігурацій. Він починається з 799 доларів/близько 33 тис. грн за 128 ГБ пам'яті, піднімаючись до 899 доларів/близько 37 тис. грн за 256 ГБ пам'яті і 1099 доларів/45 тис. грн за 512 ГБ пам'яті. У всіх випадках це з 8 ГБ оперативної пам'яті.

Отже, початкова ціна Galaxy S25 Edge на $300 вища, але ви отримуєте вдвічі більше пам'яті в телефоні Samsung. Тож, якщо ми порівняємо модель iPhone 16 на 256 ГБ з базовою (256 ГБ) моделлю Galaxy S25 Edge, остання буде на $200 дорожчою.

Іншими словами, телефон Samsung коштує дорожче, але різниця не настільки істотна, якщо порівнювати однакові обсяги пам'яті.

Який вигляд мають флагманські телефони

Візуально між цими двома телефонами не так вже й багато схожості — наприклад, у iPhone 16 більш вигнуті кути і набагато більший виріз в екрані.

Телефон iPhone 16 Фото: TechRadar

Хоча в обох телефонів плоскі дисплеї та скляні задні панелі. В обох також металеві рамки, хоча в Samsung Galaxy S25 Edge використовується титан, в iPhone 16 — дешевший алюміній.

Їхні блоки камер зовні мають однаковий вигляд: пара об'єктивів розміщена в довгастому блоці, але в телефоні Samsung спалах також розміщено в цьому блоці, а в iPhone він розташований збоку.

Телефон Samsung Galaxy S25 Edge Фото: TechRadar

Обидва телефони мають рейтинг IP68 за захистом від води та пилу, але їхні розміри та вага сильно різняться. Samsung Galaxy S25 Edge має розміри 158,2 x 75,6 x 5,8 мм і 163 г, а iPhone 16 — 147,6 x 71,6 x 7,8 мм і 170 г. Таким чином, Edge вищий і ширший, але набагато тонший і на 7 г легший.

Камера та екран

Що стосується екранів, Samsung Galaxy S25 Edge оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1440 x 3120, частотою оновлення 120 Гц і щільністю близько 513 пікселів на дюйм, тоді як iPhone 16 оснащений 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1179 x 2556, частотою оновлення 60 Гц і щільністю близько 460 пікселів на дюйм.

Виходить, що телефон Apple має екран меншого розміру, з нижчою роздільною здатністю та нижчою частотою оновлення — хоча, звісно, це все одно хороший дисплей.

Samsung Galaxy S25 Edge і iPhone 16 оснащені двома задніми камерами, але їхні характеристики трохи різняться. Samsung Galaxy S25 Edge оснащений основною камерою 200 Мп f/1.7, надширококутною камерою 12 Мп f/2.2 і фронтальною камерою 12 Мп f/2.2, а також підтримує запис відео 8K.

На iPhone 16 встановлена основна камера 48 Мп f/1.6, надширококутна камера 12 Мп f/2.2 і фронтальна камера 12 Мп f/1.9, а також функція запису відео з якістю до 4K.

Топовий процесор

Samsung Galaxy S25 Edge має топовий чипсет Snapdragon 8 Elite , 12 ГБ ОЗП та до 512 ГБ пам'яті. iPhone 16, з іншого боку, має високий, але не зовсім топовий чипсет Apple A18, 8 ГБ ОЗП і до 512 ГБ пам'яті.

Тож і за оперативною пам'яттю, і за чипсетом у Samsung Galaxy S25 Edge має бути невелика перевага. При цьому слід зазначити, що й iPhone 16 досить сильний.

Батарея і зарядка

Жоден із цих топ-телефонів не забезпечений дуже великими акумуляторами. У Samsung Galaxy S25 Edge батарея на 3900 мАг, а в iPhone 16 — на 3561 мАг. Але пам'ятаємо, що у Galaxy S25 Edge набагато більший екран для живлення.

Що стосується того, як довго вони працюють, то Samsung, Galaxy S25 Edge повинен витримати до 24 годин відтворення відео. А iPhone 16 працюватиме до 22 годин відтворення відео, тож Samsung теж може мати тут невелику перевагу.

Для зарядки Samsung Galaxy S25 Edge можна використовувати дротову зарядку потужністю 25 Вт або бездротову зарядку потужністю 15 Вт, а iPhone 16 підтримує дротову зарядку потужністю 20 Вт і бездротову зарядку потужністю 25 Вт.

Samsung Galaxy S25 Edge проти iPhone 16: вердикт

Головним фактором під час вибору між Samsung Galaxy S25 Edge і iPhone 16, найімовірніше, стане те, якій операційній системі ви віддаєте перевагу.

Але слід зазначити, що у Samsung Galaxy S25 Edge екран більший, при цьому сам телефон тонший і легший. У нього також вища частота оновлення, більше мегапікселів в основній камері і, ймовірно, трохи більше потужності та часу автономної роботи.

Водночас iPhone 16 можуть обирати ті, хто віддає перевагу операційній системі iOs — і, до того ж, хоче трохи заощадити.

Нагадаємо, що восени цього року Apple повинна представити свій новий смартфон iPhone 17 Air . Обіцяють, що це буде найтонший гаджет в історії компанії — але зате батарея у нього, мабуть, буде доволі слабка. За чутками, новий iPhone доведеться випускати з окремим чохлом із вбудованим зовнішнім акумулятором.