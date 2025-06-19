Samsung проти Apple: у чому Galaxy S25 Edge перевершує і поступається iPhone 16 Plus (відео)

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge порівняли з iPhone 16 Plus, виявивши схожість і відмінності популярних смартфонів, щоб полегшити вибір під час купівлі.

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Протиставлення Galaxy S25 Edge та iPhone 16 Plus має великий сенс, оскільки вони приблизно однакового розміру та оснащені схожими подвійними камерами. Медіа Versus оцінило пристрої за результатами тестів.

Дизайн, дисплей і звук

Galaxy S25 Edge і iPhone 16 Plus виглядають досить схожими, особливо ззаду. Ба більше, оскільки обидва телефони оснащені 6,7-дюймовими OLED-дисплеями, розміри також досить схожі, за винятком товщини.

Спереду обидві моделі оснащені OLED-панеллю, однак тут Galaxy S25 Edge виграє з більш чітким дисплеєм LTPO 1440 x 3120 і частотою оновлення 120 Гц. iPhone 16 Plus, зі свого боку, має роздільну здатність 1290 x 2796 і частоту 60 Гц. Його дисплей також набагато тьмяніший. Тести Versus показали 1646 ніт High і 2893 ніт Peak яскравості для Galaxy S25 Edge проти 1088 ніт High і 1646 ніт Peak яскравості для iPhone.

Зате звук кращий у стереосистеми iPhone 16 Plus завдяки якісному басу. У Galaxy S25 Edge бас звучить різкіше, ймовірно, дається взнаки тонший корпус.

Час роботи від батареї

У Galaxy S25 Edge ємність на 17% менша. Хоча Samsung стверджує, що її програмне забезпечення і технології ШІ і покращують час автономної роботи, незалежне тестування підтвердило, що її крайній смартфон не може змагатися з iPhone 16 Plus. Під час випробувань продуктивності, коли обидва телефони були заряджені до 100%, у iPhone 16 Plus ще залишалося трохи заряду, тоді як Galaxy S25 Edge розрядився повністю.

Робота камер

І Galaxy S25 Edge, і iPhone 16 Plus мають по дві камери на задній панелі:

ширококутова: 200 МП f1.7 (Galaxy S25 Edge), 48 МП f1.6 (iPhone 16 Plus);

надширококутна камера: 12-мегапіксельна камера з фокусною відстанню 13 мм.

Як і майже у всіх флагманських телефонів, денні фотографії обох пристроїв досить схожі. Versus стверджує, що денні знімки ширококутної камери Galaxy S25 Edge мають холодніший колірний тон, ніж у iPhone 16 Plus, і краще промальовані. Однак iPhone 16 Plus блищить у сценах у приміщенні, де він забезпечує менше шуму і більш природні кольори.

Широка камера як на Galaxy, так і на iPhone також відмінно справляється із записом відео 4K@30 FPS. Результати виглядають дуже схожими, причому Galaxy вдається передавати природні кольори, а iPhone здатний зберігати більше деталей у темних областях.

Надширококутна зйомка також не виявила явного фаворита. Під час роботи в приміщенні Galaxy забезпечує менше шуму, тоді як iPhone зберігає природні кольори.

Раніше Samsung Galaxy S25 Edge порівнювали з базовим iPhone 16. Модель від Samsung новіша і коштує дорожче, але вирішальну роль відіграє операційна система.

Писали також, що у Samsung Galaxy S25 Edge знайшли два великі недоліки. Одним із них став маленький акумулятор, розробникам довелося пожертвувати запасом енергії заради меншої товщини.