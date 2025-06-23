Как iPhone, только на 10 000 грн дешевле: смартфон Android получит функцию Apple (фото)

Ожидаемый складной смартфон Vivo X Fold 5 может получить многофункциональную кнопку Action подобную той, которая используется в iPhone.

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Кнопка Action присутствует на всех смартфонах Apple, начиная с моделей iPhone 15 Pro в 2023 году. Компания Vivo может "позаимствовать" эту деталь, о чем свидетельствуют новые изображения, опубликованные инсайдером Smart Pikachu на Weibo.

На обнародованных картинках можно заметить три кнопки сбоку, включая регулятор громкости, кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев и новую настраиваемую кнопку. Утечка также демонстрирует интерфейс настройки для этой кнопки, который напоминает страницу настроек iOS для кнопки Action.

Кнопки Vivo X Fold 5 Фото: Smart Pikachu/Weibo Настройки кнопок Vivo X Fold 5 Фото: Smart Pikachu/Weibo Настройки кнопок Vivo X Fold 5 Фото: Smart Pikachu/Weibo Настройки кнопок Vivo X Fold 5 Фото: Smart Pikachu/Weibo

Значки в этом интерфейсе позволяют предположить, что с помощью этой кнопки пользователи, в частности, смогут отключать звук X Fold 5, запускать камеру, включать фонарик, выполнять поиск песен и включать режим "Не беспокоить".

По данным Gizmochina, смартфон Vivo X Fold 5 дебютирует в Китае вместе с Vivo TWS Air 3 Pro 25 июня 2025 года. Хотя точная цена в Китае пока неизвестна, недавняя утечка намекнула, что цена в Индии составит около 139 999 индийских рупий (примерно 1636 долларов США).

Как отмечает The Financial Express, некоторые аналитики полагают, что флагман iPhone 17 Pro Max, который должен выйти в сентябре 2025 года, будет стоить около 164 900 рупий (примерно 1 904 долларов США), что на 268 долларов дороже.

Напомним, обновление iOS 26 для iPhone предусматривает три новые функции, которые владельцы Android использовали годами — Call Screen, Hold for Me и виджеты в Android Auto.

Фокус также писал о том, что в 2027 году Apple отпразднует 20-летие выхода первого iPhone. К этой дате компания, вероятно, выпустит флагман, некоторые особенности которого уже раскрыли инсайдеры.