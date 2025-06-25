В сеть просочились новые фото iPhone 17 Pro: чем смартфон удивит пользователей

Инсайдер опубликовал новые изображения iPhone 17 Pro, которые позволяют лучше разглядеть модернизированный выступ камеры смартфона.

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Apple отошла от классического дизайна выступа камеры, отдав предпочтение панели, которая покрывает всю ширину задней части телефона. Фото iPhone 17 Pro в черном цвете обнародовал Маджину Буу (Majin Buu) в социальной сети X.

"IPhone 17 Pro черный, абсолютно прекрасен", — написал инсайдер.

iPhone 17 Pro Фото: Majin Bu/X

Как отмечает Ченс Миллер из 9to5Mac, внешний вид iPhone 17 Pro существенно эволюционировал, если сравнивать с более ранними рендерами. По его словам, более широкая компоновка создает более связный дизайн и делает массив камеры "менее неуместным, чем сегодня".

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"Но мне интересно, есть ли у Apple какие-нибудь сюрпризы в плане новых функций, которые может обеспечить перестроенная компоновка камеры. В частности, является ли решение переместить вспышку и датчик LiDAR на правую сторону чисто эстетическим решением?", — написал обозреватель.

Напомним, в 2027 году Apple отпразднует 20-летие выхода первого iPhone. К этой дате компания, вероятно, выпустит флагман, некоторые особенности которого уже раскрыли инсайдеры.

Фокус также писал о том, что после обновления iPhone до iOS 18.5 эксперты советуют пересмотреть 5 настроек: обновления приложений, отображение фото контактов в Apple Mail, просмотр почты, функцию Back Tap и лимит заряда аккумулятора.