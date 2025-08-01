iPhone 17 уже близко: инсайдеры раскрыли характеристики, дизайн и цены (фото)

Вскоре Apple анонсирует новую линейку iPhone, которая будет включать iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Air. Однако еще до официальной презентации ряд инсайдеров поделились слухами о будущих смартфонах.

Related video

Фокус узнал, что известно о серии iPhone 17 на сегодня. Следует отметить, что не все слухи от инсайдеров могут быть одинаково достоверными, поэтому к ним стоит относиться с определенной долей скептицизма.

iPhone 17: дата выхода и цена iPhone 17: дата выхода и цена

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман считает, что презентация iPhone 17, вероятно, состоится в течение недели после 8 сентября. По его мнению, Apple выберет 9 или 10 сентября.

Как отмечает Macworld, эксперты ожидают роста общей цены на iPhone:

iPhone 17 — 799 долларов;

iPhone 17 Air — 899 долларов;

iPhone 17 Pro — 1099 долларов;

iPhone 17 Pro Max — 1199.

Учитывая, что ранее Apple представила бюджетный iPhone 16e, некоторые обозреватели говорят о том, что весной 2026 года может также выйти iPhone 17e, который станет частью основной линейки iPhone 17 и будет стоить около 599 долларов.

iPhone 17: дизайн

На изображении iPhone 17 Pro, опубликованном Маджином Бу можно заметить, что Apple отошла от классического дизайна выступа камеры, отдав предпочтение панели, покрывающей всю ширину задней части телефона.

iPhone 17 Pro Фото: Majin Bu/X

Впоследствии инсайдер сообщил со ссылкой на свои источники среди производителей чехлов, что в iPhone 17 Pro логотип Apple будет перемещен ниже по задней панели, чтобы гармонизировать больший блок камеры.

iPhone 17 Pro Фото: Majin Bu/X

Относительно цветов, фото всех моделей iPhone 17 опубликовал инсайдер Сонни Диксон. Среди необычных решений — оранжевый дизайн iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Цвета iPhone 17 Фото: X (Twitter)

В конце августа пользователь X под ником Fox Pupy также опубликовал фото, на котором якобы запечатлен iPhone 17 в реальной жизни. Марк Гурман из Bloomberg поделился фотографией, отметив, что она "выглядит правдоподобно".

Тестировщик с iPhone 17 Фото: X (Twitter) Тестировщик с iPhone 17 Фото: X (Twitter)

iPhone 17: дисплей, камера и аккумулятор

По данным PhoneArena, слухи указывают на использование нового процессора приложений (AP) A19 на моделях iPhone 17 без расширенной функциональности. В свою очередь iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будут работать на процессоре A19 Pro AP. Базовый iPhone 17, вероятно, получит 8 ГБ оперативной памяти, а остальные три модели — 12 ГБ.

Ожидается, что iPhone 17 и iPhone 17 Pro будут оснащены 6,3-дюймовым дисплеем, iPhone 17 Air — 6,7-дюймовым, а iPhone 17 Pro Max — 6,9-дюймовым.

Важно

Какой телефон купить в 2025 году: эксперты назвали лучшие модели Android и iOS (фото)

Также сообщалось, что iPhone 17 Pro Max может получить аккумулятор емкостью 5000 мАч, iPhone 17 — около 3600 мАч, а iPhone 17 Pro — 3700 мАч. При этом iPhone 17 Air получит гораздо меньший аккумулятор из-за своего супертонкого дизайна — всего 800 мАч.

Согласно слухам, все модели iPhone 17 будут иметь 24-мегапиксельную фронтальную камеру. В сообщении аналитика Джеффа Пу за октябрь 2024 года сказано, что iPhone 17 Pro будет иметь 48-мегапиксельную телеобъективную камеру вместе с новой 24-мегапиксельной фронтальной камерой.

Позже инсайдер Маджин Бу сообщил, что 48-мегапиксельная телеобъективная камера будет иметь 3,5-кратный зум (85 мм) с оптическим режимом "обрезки", подобным современной 48-мегапиксельной широкоугольной камере.

Напомним, компания Apple выпустила iOS 18.6 вместе с предупреждением о необходимости немедленно обновить iPhone. Это связано с тем, что обновление закрывает серьезные пробелы в iOS.