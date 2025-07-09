Новый iPhone не за все деньги мира: когда выйдет следующая бюджетная версия флагмана

Компания Apple планирует выпустить весной 2026 года бюджетный iPhone 17e, который станет частью основной линейки iPhone 17.

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В Apple намерены ежегодно обновлять e-линейку смартфонов iPhone, продолжая тенденцию, заданную iPhone 16e, сообщает южнокорейский портал The Elec.

По данным издания, iPhone 17e получит тот же популярный 6,1-дюймовый OLED-дисплей, что и iPhone 16e. Впервые этот дисплей появился еще в iPhone 14.

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Ожидается, что экраны для iPhone 17e будут поставляться BOE и Samsung, но к производству может присоединиться и LG Display. Больше подробностей о будущем бюджетном смартфоне следующего поколения пока что нет.

По данным издания, целью выпуска iPhone 17e, в частности, является поддержка общего объема продаж iPhone. Отраслевые обозреватели прогнозируют, что Apple будет продолжать выпускать бюджетную серию iPhone E каждый год по той же причине.

Напомним, Apple уже официально анонсировала iPhone 16e. Смартфон получил мощный процессор A18 в паре с модемом Apple C1, что обеспечивает быструю работу, эффективное энергопотребление и стабильное соединение.

Фокус также писал о том, что китайская компания Tecno выпустила смартфон Spark 40, дизайн которого напоминает рендеры будущего iPhone 17 Pro. Его выступ камеры также занимает всю ширину задней панели.