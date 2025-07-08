В сеть "утекла" вся линейка iPhone 17: что известно про самый ожидаемый смартфон (фото)

Новый iPhone 17 должен выйти в сентябре этого года и уже оброс большим количеством слухов и утечек. В сети появилась информация о всей будущей линейке от Apple, и, судя по всему, нас ждут некоторые перемены.

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Вообще, Apple, как правило, ведет себя довольно предсказуемо, отмечает techradar.com. Скорее всего, iPhone 17 будет анонсирован в первой половине сентября (издание даже называет примерные даты – период между 8 и 10 сентября), а стоить будет не меньше 1300 долларов (а скорее всего – больше, с учетом нынешней тарифной политики США).

Базовый iPhone 17 будет не слишком сильно отличаться от iPhone 16 – но модели Pro и Pro Max будут выглядеть несколько иначе. «Яблочный» логотип у них переместился ниже – из-за крупного блока с камерами. В этом году Apple отказались от Plus-модели, зато будет iPhone 17 Air — его уже анонсировали как самый тонкий в истории компании.

Еще одно вероятное новшество – что Phone 17 Pro (а возможно, и другие модели) получат новую кнопку. Она заменит кнопку действия и обе клавиши регулировки громкости. Издание напоминает, что раньше Apple уже экспериментировала с унифицированными твердотельными кнопками громкости, в том числе на прототипе iPhone 14 Pro, поэтому вполне возможно, что к этой идее решили вернуться для серии iPhone 17.

Инсайдеры пишут также, что в новом iPhone Apple решила вернуться к алюминиевой рамке – мол, алюминий легче окрашивать, он более гибкий и его легче обрабатывать.

iPhone 17 (предположительный дизайн) Фото: Welbo

Что касается цветов для модели iPhone 17 Pro, тот называют три варианта – Dark Green Titanium, Teal Titanium и Green Titanium. По-видимому, будет использоваться только один из них, и скорее всего это будет Teal Titanium (второй на фото, представленном ниже). Отмечают, что эта линейка цветов ярче той, которую обычно выбирает Apple.

Новый iPhone может быть гораздо ярче предшественников Фото: Majin Bu/X

Насчет дисплея есть разные мнения. Инсайдеры говорят, что iPhone 17 получит 6,1-дюймовый экран, iPhone 17 Air — 6,6-дюймовый, iPhone 17 Pro — 6,3-дюймовый, а iPhone 17 Pro Max — 6,9-дюймовый. В основном это те же размеры, что и у линейки iPhone 16, хотя, по слухам, новая модель Air может получить экран немного меньше, чем был бы у модели Plus (от которой отказались). Но есть и вероятность, что iPhone 17 может получить 6,3-дюймовый экран, как у модели Pro.

Напомним, что новый смартфон iPhone 17 Air от компании Apple уже заявлен как самый тонкий из ее смартфонов. Правда, некоторые инсайдеры настроены скептически, – они утверждают, что из-за ультратонкого дизайна батарея у нового iPhone будет довольно слабая.

Также стало известно, что после обновления iOS 26 iPhone станет похож на Android. Речь шла о трех важных функциях, позаимствованных Apple у конкурентов.