У мережу "витекла" вся лінійка iPhone 17: що відомо про найочікуваніший смартфон (фото)

Новий iPhone 17 має вийти у вересні цього року і вже обріс великою кількістю чуток і витоків. У мережі з'явилася інформація про всю майбутню лінійку від Apple, і, судячи з усього, на нас чекають деякі зміни.

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Взагалі, Apple, як правило, поводиться досить передбачувано, зазначає techradar.com. Найімовірніше, iPhone 17 буде анонсовано в першій половині вересня (видання навіть називає приблизні дати — період між 8 і 10 вересня), а коштуватиме він не менше ніж 1300 доларів (а найімовірніше — більше, з урахуванням нинішньої тарифної політики США).

Базовий iPhone 17 не надто сильно відрізнятиметься від iPhone 16 — але моделі Pro і Pro Max матимуть дещо інакший вигляд. "Яблучний" логотип у них перемістився нижче — через великий блок із камерами. Цього року Apple відмовилися від Plus-моделі, зате буде iPhone 17 Air — його вже анонсували як найтонший в історії компанії.

Ще одне ймовірне нововведення — що Phone 17 Pro (а можливо, й інші моделі) отримають нову кнопку. Вона замінить кнопку дії та обидві клавіші регулювання гучності. Видання нагадує, що раніше Apple вже експериментувала з уніфікованими твердотільними кнопками гучності, зокрема на прототипі iPhone 14 Pro, тому цілком можливо, що до цієї ідеї вирішили повернутися для серії iPhone 17.

Інсайдери пишуть також, що в новому iPhone Apple вирішила повернутися до алюмінієвої рамки — мовляв, алюміній легше фарбувати, він більш гнучкий і його легше обробляти.

iPhone 17 (можливий дизайн) Фото: Welbo

Що стосується кольорів для моделі iPhone 17 Pro, той називають три варіанти — Dark Green Titanium, Teal Titanium і Green Titanium. Мабуть, буде використовуватися тільки один з них, і швидше за все це буде Teal Titanium (другий на фото, представленому нижче). Зазначають, що ця лінійка кольорів яскравіша за ту, яку зазвичай обирає Apple.

Новий iPhone може бути набагато яскравішим за попередників Фото: Majin Bu/X

Щодо дисплея є різні думки. Інсайдери кажуть, що iPhone 17 отримає 6,1-дюймовий екран, iPhone 17 Air — 6,6-дюймовий, iPhone 17 Pro — 6,3-дюймовий, а iPhone 17 Pro Max — 6,9-дюймовий. Здебільшого це ті самі розміри, що й у лінійки iPhone 16, хоча, за чутками, нова модель Air може отримати екран трохи менший, ніж був би у моделі Plus (від якої відмовилися). Але є й імовірність, що iPhone 17 може отримати 6,3-дюймовий екран, як у моделі Pro.

Нагадаємо, що новий смартфон iPhone 17 Air від компанії Apple вже заявлений як найтонший з її смартфонів. Щоправда, деякі інсайдери налаштовані скептично, — вони стверджують, що через ультратонкий дизайн батарея у нового iPhone буде доволі слабкою.

Також стало відомо, що після оновлення iOS 26 iPhone стане схожим на Android. Йшлося про три важливі функції, запозичені Apple у конкурентів.