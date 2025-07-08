У мережу "витекла" вся лінійка iPhone 17: що відомо про найочікуваніший смартфон (фото)
Новий iPhone 17 має вийти у вересні цього року і вже обріс великою кількістю чуток і витоків. У мережі з'явилася інформація про всю майбутню лінійку від Apple, і, судячи з усього, на нас чекають деякі зміни.
Взагалі, Apple, як правило, поводиться досить передбачувано, зазначає techradar.com. Найімовірніше, iPhone 17 буде анонсовано в першій половині вересня (видання навіть називає приблизні дати — період між 8 і 10 вересня), а коштуватиме він не менше ніж 1300 доларів (а найімовірніше — більше, з урахуванням нинішньої тарифної політики США).
Базовий iPhone 17 не надто сильно відрізнятиметься від iPhone 16 — але моделі Pro і Pro Max матимуть дещо інакший вигляд. "Яблучний" логотип у них перемістився нижче — через великий блок із камерами. Цього року Apple відмовилися від Plus-моделі, зате буде iPhone 17 Air — його вже анонсували як найтонший в історії компанії.
Ще одне ймовірне нововведення — що Phone 17 Pro (а можливо, й інші моделі) отримають нову кнопку. Вона замінить кнопку дії та обидві клавіші регулювання гучності. Видання нагадує, що раніше Apple вже експериментувала з уніфікованими твердотільними кнопками гучності, зокрема на прототипі iPhone 14 Pro, тому цілком можливо, що до цієї ідеї вирішили повернутися для серії iPhone 17.
Інсайдери пишуть також, що в новому iPhone Apple вирішила повернутися до алюмінієвої рамки — мовляв, алюміній легше фарбувати, він більш гнучкий і його легше обробляти.
Що стосується кольорів для моделі iPhone 17 Pro, той називають три варіанти — Dark Green Titanium, Teal Titanium і Green Titanium. Мабуть, буде використовуватися тільки один з них, і швидше за все це буде Teal Titanium (другий на фото, представленому нижче). Зазначають, що ця лінійка кольорів яскравіша за ту, яку зазвичай обирає Apple.
Щодо дисплея є різні думки. Інсайдери кажуть, що iPhone 17 отримає 6,1-дюймовий екран, iPhone 17 Air — 6,6-дюймовий, iPhone 17 Pro — 6,3-дюймовий, а iPhone 17 Pro Max — 6,9-дюймовий. Здебільшого це ті самі розміри, що й у лінійки iPhone 16, хоча, за чутками, нова модель Air може отримати екран трохи менший, ніж був би у моделі Plus (від якої відмовилися). Але є й імовірність, що iPhone 17 може отримати 6,3-дюймовий екран, як у моделі Pro.
Нагадаємо, що новий смартфон iPhone 17 Air від компанії Apple вже заявлений як найтонший з її смартфонів. Щоправда, деякі інсайдери налаштовані скептично, — вони стверджують, що через ультратонкий дизайн батарея у нового iPhone буде доволі слабкою.
Також стало відомо, що після оновлення iOS 26 iPhone стане схожим на Android. Йшлося про три важливі функції, запозичені Apple у конкурентів.