Apple представила iPhone 16e: насколько "бюджетная" новинка и когда стартуют продажи (фото, видео)

Новый iPhone 16E получил многофункциональную кнопку Action Button. Предварительные заказы начнутся 21 февраля, а официальные продажи стартуют 28 февраля.

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Компания Apple официально анонсировала iPhone 16e — новую модель в линейке iPhone 16, которая сочетает передовые технологии и высокую производительность по более доступной цене. Смартфон получил мощный процессор A18 в паре с модемом Apple C1, что обеспечивает быструю работу, эффективное энергопотребление и стабильное соединение. Об основных параметрах новинки рассказал пресс-центр Apple Newsroom.

Apple представила бюджетный Iphone 16e

iPhone 16e представлен в двух матовых цветах — черном и белом. Корпус смартфона выполнен по высоким стандартам защиты и соответствует классу IP68, что делает его устойчивым к пыли и воде. Передняя панель покрыта Ceramic Shield — наиболее прочным стеклом среди всех смартфонов, а задняя панель изготовлена из ударопрочного стекла.

iPhone 16e Фото: Apple

Внешность новинки основана на iPhone 14 (2022 года). Вместо больших рамок и кнопки Home смартфон получил вырез для Face ID — хоть и не Dynamic Island, как у флагманских моделей.

Новинка оснащена 6,1-дюймовым дисплеем Super Retina XDR на базе OLED, что обеспечивает высокое качество изображения с глубокими черными цветами и насыщенными оттенками. Благодаря поддержке HDR iPhone 16e станет отличным выбором для просмотра видео, игр и чтения, обещают в Apple.

Сердце iPhone 16e — новый процессор A18, который демонстрирует на 80% более высокую производительность по сравнению с A13 Bionic. Встроенный 6-ядерный процессор эффективно обрабатывает даже самые требовательные задачи, а 4-ядерный графический чип обеспечивает потрясающую графику и поддержку современных игр с технологией трассировки лучей.

Благодаря Apple C1 — первому собственному модему компании — iPhone 16e получил быструю и стабильную 5G-связь, улучшенное энергопотребление и высокую эффективность. Бюджетный iPhone 16e работает до шести часов дольше iPhone 11 и до 12 часов дольше предыдущих поколений iPhone SE. Заряжать устройство можно как через USB-C, так и с помощью беспроводных зарядных станций.

iPhone 16e Фото: Apple

Apple Intelligence: искусственный интеллект нового уровня

iPhone 16e создан для работы с Apple Intelligence — новой системой персонального интеллекта, позволяющей автоматизировать рутинные задачи и обеспечивающей высокий уровень конфиденциальности. Например, функция Clean Up позволяет легко удалять лишние объекты на фото, а новый поиск в приложении "Фото" распознает изображения по текстовому описанию.

iPhone 16e Фото: Apple

Среди других интеллектуальных функций — новые возможности для взаимодействия с Siri, которая теперь лучше распознает контекст и поддерживает непрерывный диалог. Встроенная поддержка ChatGPT в Writing Tools и Siri позволяет пользователям получать быстрые ответы и помощь без необходимости переключаться между приложениями. В то же время Apple гарантирует конфиденциальность: данные пользователей не хранятся и не передаются сторонним компаниям.

Камера Iphone 16e

iPhone 16e получил 48-мегапиксельную Fusion-камеру со встроенным 2-кратным телеобъективом, что позволяет делать снимки с оптическим качеством даже при приближении. Благодаря поддержке ночного режима и портретной съемки пользователи смогут получать качественные фото независимо от условий освещения.

Передняя камера TrueDepth с автофокусом позволяет делать четкие селфи и улучшает качество видеозвонков. Кроме того, iPhone 16e поддерживает запись видео в формате 4K с Dolby Vision до 60 кадров в секунду и запись пространственного звука для максимальной реалистичности.

Кнопка действия

Бюджетный iPhone 16e получил многофункциональную кнопку Action Button, которая позволяет быстро запускать необходимые функции одним нажатием. Пользователи могут настроить ее для открытия камеры, фонарика, записи голосовых заметок или активации режима "Не беспокоить". Также кнопка может использоваться для взаимодействия с приложениями, например, для быстрого открытия камеры в Snapchat или распознавания музыки через Shazam.

iPhone 16e Фото: Apple

Iphone 16e: когда старт продаж и какая цена

Предварительные заказы на iPhone 16e начнутся 21 февраля, а официальные продажи — 28 февраля. Стоимость смартфона стартует от 599 долларов. Это дороже, чем iPhone SE 2022 года, который стоил 429 долларов.

Напомним, ресурс МасRumors показал, как будет выглядеть iPhone 17.

iPhone 17 Pro компания Apple представит в 2025 году. Новый смартфон может лишиться кнопок.