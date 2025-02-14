Инсайдеры слили в сеть внешний вид iPhone 17: как будет выглядеть новинка (видео)

iPhone 17 Pro будет иметь двухцветную отделку. При этом блок камер станет прямоугольным, однако расположение линз останется без изменений, в виде треугольника.

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Новые iPhone 17 будут оснащены тремя задними камерами, расположенными в уже знакомой треугольной компоновке, однако они будут размещены в обновленной прямоугольной панели со скругленными углами. Об этом пишет ресурс МacRumors со ссылкой на техноблогера Джона Проссера, известного своими инсайдами.

Автор и ведущий канала Front Page Tech отметил, что панель камеры будет значительно больше, чем показывали многие более ранние концепции, циркулирующие в сети.

Объективы камеры расположены на левой стороне панели, в то время как светодиодная вспышка, задний микрофон и сканер LiDAR выстроены вертикально на правой стороне.

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Блогер рассказал, что iPhone 17 Pro имеет двухцветную отделку, при этом панель камеры выглядит темнее остальной части задней панели.

Проссер сообщил, что его информация основана на данных из нескольких источников, знакомых с дизайном iPhone 17 Pro, и что он сам видел это устройство.

Переработанный массив камер, предположительно, распространится и на iPhone 17 Pro Max. В то же время, по слухам, ультратонкий "iPhone 17 Air" также будет оснащен похожей задней панелью, однако будет иметь всего одну камеру.

Ожидается, что Apple анонсирует серию iPhone 17 в сентябре.

Напомним, Фокус писал, что 19 февраля корпорация Apple представит новый гаджет. Вероятнее всего, это будет новый iPhone SE.

Кроме того, стало известно, что iPhone 17 Pro может лишиться кнопок.