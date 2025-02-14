Інсайдери злили в мережу зовнішній вигляд iPhone 17: який вигляд матиме новинка (відео)

iPhone 17 Pro матиме двоколірне оздоблення. При цьому блок камер стане прямокутним, однак розташування лінз залишиться без змін, у вигляді трикутника.

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Нові iPhone 17 будуть оснащені трьома задніми камерами, розташованими у вже знайомому трикутному компонуванні, однак вони будуть розміщені в оновленій прямокутній панелі з округленими кутами. Про це пише ресурс МacRumors з посиланням на техноблогера Джона Проссера, відомого своїми інсайдами.

Автор і ведучий каналу Front Page Tech зазначив, що панель камери буде значно більшою, ніж показували багато більш ранніх концепцій, що циркулюють у мережі.

Об'єктиви камери розташовані на лівому боці панелі, тоді як світлодіодний спалах, задній мікрофон і сканер LiDAR збудовані вертикально на правому боці.

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Блогер розповів, що iPhone 17 Pro має двоколірне оздоблення, водночас панель камери має темніший вигляд, ніж інша частина задньої панелі.

Проссер повідомив, що його інформація ґрунтується на даних із кількох джерел, знайомих із дизайном iPhone 17 Pro, і що він сам бачив цей пристрій.

Перероблений масив камер, імовірно, пошириться і на iPhone 17 Pro Max. Водночас, за чутками, ультратонкий "iPhone 17 Air" також буде оснащений схожою задньою панеллю, однак матиме лише одну камеру.

Очікується, що Apple анонсує серію iPhone 17 у вересні.

Нагадаємо, Фокус писав, що 19 лютого корпорація Apple представить новий гаджет. Найімовірніше, це буде новий iPhone SE.

Крім того, стало відомо, що iPhone 17 Pro може позбутися кнопок.