Apple представила iPhone 16e: наскільки "бюджетна" новинка і коли стартують продажі (фото, відео)

Новий iPhone 16E отримав багатофункціональну кнопку Action Button. Попередні замовлення розпочнуться 21 лютого, а офіційні продажі стартують 28 лютого.

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Компанія Apple офіційно анонсувала iPhone 16e — нову модель у лінійці iPhone 16, яка поєднує передові технології та високу продуктивність за доступнішою ціною. Смартфон отримав потужний процесор A18 у парі з модемом Apple C1, що забезпечує швидку роботу, ефективне енергоспоживання та стабільне з’єднання. Про основні параметри новинки розповів пресцентр Apple Newsroom.

Apple представила бюджетний Iphone 16e

iPhone 16e представлений у двох матових кольорах — чорному та білому. Корпус смартфона виконаний за високими стандартами захисту та відповідає класу IP68, що робить його стійким до пилу та води. Передня панель покрита Ceramic Shield — найбільш міцним склом серед усіх смартфонів, а задня панель виготовлена з ударостійкого скла.

iPhone 16e Фото: Apple

Зовнішність новинки заснована на iPhone 14 (2022 року). Замість великих рамок і кнопки Home смартфон отримав виріз для Face ID — хоч і не Dynamic Island, як у флагманських моделей.

Новинка оснащена 6,1-дюймовим дисплеєм Super Retina XDR на базі OLED, що забезпечує високу якість зображення з глибокими чорними кольорами та насиченими відтінками. Завдяки підтримці HDR iPhone 16e стане чудовим вибором для перегляду відео, ігор та читання, обіцяють в Apple.

Серце iPhone 16e — новий процесор A18, який демонструє на 80% вищу продуктивність порівняно з A13 Bionic. Вбудований 6-ядерний процесор ефективно обробляє навіть найвимогливіші завдання, а 4-ядерний графічний чип забезпечує приголомшливу графіку та підтримку сучасних ігор із технологією трасування променів.

Завдяки Apple C1 — першому власному модему компанії — iPhone 16e отримав швидкий та стабільний 5G-зв’язок, покращене енергоспоживання та високу ефективність. Бюджетний iPhone 16e працює до шести годин довше за iPhone 11 та до 12 годин довше за попередні покоління iPhone SE. Заряджати пристрій можна як через USB-C, так і за допомогою бездротових зарядних станцій.

iPhone 16e Фото: Apple

Apple Intelligence: штучний інтелект нового рівня

iPhone 16e створений для роботи з Apple Intelligence — новою системою персонального інтелекту, що дозволяє автоматизувати рутинні завдання та забезпечує високий рівень конфіденційності. Наприклад, функція Clean Up дозволяє легко видаляти зайві об'єкти на фото, а новий пошук у додатку "Фото" розпізнає зображення за текстовим описом.

iPhone 16e Фото: Apple

Серед інших інтелектуальних функцій — нові можливості для взаємодії із Siri, яка тепер краще розпізнає контекст та підтримує безперервний діалог. Вбудована підтримка ChatGPT у Writing Tools та Siri дозволяє користувачам отримувати швидкі відповіді та допомогу без потреби перемикатися між додатками. Водночас Apple гарантує конфіденційність: дані користувачів не зберігаються та не передаються стороннім компаніям.

Камера Iphone 16e

iPhone 16e отримав 48-мегапіксельну Fusion-камеру з вбудованим 2-кратним телеоб'єктивом, що дає змогу робити знімки з оптичною якістю навіть при наближенні. Завдяки підтримці нічного режиму та портретної зйомки користувачі зможуть отримувати якісні фото незалежно від умов освітлення.

Передня камера TrueDepth з автофокусом дозволяє робити чіткі селфі та покращує якість відеодзвінків. Крім того, iPhone 16e підтримує запис відео у форматі 4K з Dolby Vision до 60 кадрів на секунду та запис просторового звуку для максимальної реалістичності.

Action Button

Бюджетний iPhone 16e отримав багатофункціональну кнопку Action Button, яка дозволяє швидко запускати необхідні функції одним натисканням. Користувачі можуть налаштувати її для відкриття камери, ліхтарика, запису голосових нотаток або активації режиму "Не турбувати". Також кнопка може використовуватися для взаємодії з додатками, наприклад, для швидкого відкриття камери в Snapchat або розпізнавання музики через Shazam.

iPhone 16e Фото: Apple

Iphone 16e: коли старт продажів і яка ціна

Попередні замовлення на iPhone 16e розпочнуться 21 лютого, а офіційні продажі — 28 лютого. Вартість смартфона стартує від 599 доларів. Це дорожче, ніж iPhone SE 2022 року, який коштував 429 доларів.

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