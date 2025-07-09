Новий iPhone не за всі гроші світу: коли вийде наступна бюджетна версія флагмана

Компанія Apple планує випустити навесні 2026 року бюджетний iPhone 17e, який стане частиною основної лінійки iPhone 17.

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В Apple мають намір щорічно оновлювати e-лінійку смартфонів iPhone, продовжуючи тенденцію, задану iPhone 16e, повідомляє південнокорейський портал The Elec.

За даними видання, iPhone 17e отримає той самий популярний 6,1-дюймовий OLED-дисплей, що й iPhone 16e. Вперше цей дисплей з'явився ще в iPhone 14.

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Очікується, що екрани для iPhone 17e поставлятимуться BOE і Samsung, але до виробництва може приєднатися і LG Display. Більше подробиць про майбутній бюджетний смартфон наступного покоління поки що немає.

За даними видання, метою випуску iPhone 17e, зокрема, є підтримка загального обсягу продаж iPhone. Галузеві оглядачі прогнозують, що Apple продовжуватиме випускати бюджетну серію iPhone E щороку з тієї ж причини.

Нагадаємо, Apple вже офіційно анонсувала iPhone 16e. Смартфон отримав потужний процесор A18 у парі з модемом Apple C1, що забезпечує швидку роботу, ефективне енергоспоживання та стабільне з’єднання.

Фокус також писав про те, що китайська компанія Tecno випустила смартфон Spark 40, дизайн якого нагадує рендери майбутнього iPhone 17 Pro. Його виступ камери також займає всю ширину задньої панелі.