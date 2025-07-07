Новий iPhone 17 Pro можна буде купити за 6 000 гривень, але є нюанс (фото)

Китайська компанія Tecno випустила серію Spark 40, розширивши свою бюджетну лінійку трьома новими моделями: Spark 40, Spark 40 Pro та Spark 40 Pro+. Модель Spark 40 є найпростішою в серії, однак її дизайн нагадує рендери майбутнього iPhone 17 Pro.

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Смартфон Tecno Spark 40 отримав чіпсет Helio G81 з 8 ГБ оперативної пам'яті та 128/256 ГБ пам'яті. Акумулятор має місткість 5200 мАг та підтримує дротову зарядку потужністю 45 Вт, повідомляє портал PhoneArena.

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Телефон має 6,67-дюймовий IPS LCD-дисплей з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 120 Гц. Є 8-мегапіксельна фронтальна камера та 50-мегапіксельна основна камера.

Tecno Spark 40 доступний у чотирьох кольорах: чорний, титановий сірий, блакитний, та білий. Коштує новий смартфон близько 133 доларів (трохи менш як 6000 гривень).

Tecno Spark 40 чорний Фото: Tecno Mobile Tecno Spark 40 блакитний Фото: Tecno Mobile Tecno Spark 40 білий Фото: Tecno Mobile Tecno Spark 40 титановий сірий Фото: Tecno Mobile

Зазначимо, що задня панель Tecno Spark 40 візуально нагадує рендери iPhone 17 Pro, недавно опубліковані інсайдерами. Зокрема, мова йде про модернізований виступ камери, який займає всю ширину задньої частини телефону.

Візуалізація iPhone 17 Pro Фото: Majin Bu/X

Фокус також писав про те, що згідно з джерелами, в iPhone 17 Pro логотип Apple буде переміщений нижче по задній панелі, щоб гармонізувати широкий блок камери. Через це виробникам прозорих чохлів доведеться модернізувати свої продукти для iPhone, щоб логотип залишався центральним елементом.