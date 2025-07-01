Зметуть із прилавків: Apple може випустити дешевий Macbook на базі чипа iPhone

Компанія Apple може почати масове виробництво відносно бюджетного Macbook, який працюватиме на чипсеті iPhone 16 Pro, наприкінці цього року або на початку наступного.

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Очікується, що новий MacBook буде продано в кількості від 5 до 7 мільйонів одиниць у 2026 році. Це має допомогти Apple повернутися до пікових показників поставок до COVID-19 у 25 мільйонів пристроїв, заявив аналітик Мінг-Чі Куо, який спеціалізується на продукції Apple, у соцмережі X.

За словами Куо, дешевий MacBook матиме дисплей десь близько 13 дюймів і працюватиме на чипсеті A18 Pro. Це той самий чіп, що і в iPhone 16 Pro, який вже довів свою продуктивність. Ноутбук може вийти в різних кольорах, включно зі сріблястим, синім, рожевим і жовтим.

Як чіпи iPhone вплинуть на MacBook

Як зазначає Tom's Guide, чипи Apple серії M з'явилися завдяки успіху iPhone на базі серії A. Порівняно зі старими Intel Mac вони вирізнялися набагато вищою продуктивністю та ефективністю, збільшуючи можливості та час автономної роботи.

При цьому у виданні задаються питанням, наскільки сильно новий MacBook, про який ходять чутки, "постраждає" через новий чип. У виданні підкреслили, що процесори серії A можуть добре працювати в iPhone, але є причина, через яку найкращі iPad використовували чипи серії M протягом останніх кількох років.

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Також невідомо, що наскільки дешевим може бути цей Macbook насправді. Експерти зазначають, що Моделі M4 MacBook Air починаються з $999, але продаються зі знижкою до $849. Дешевша модель має бути щонайменше на 200-300 доларів дешевшою.

"Така ціна може спричинити й інші жертви, такі як гірші камери, менша кількість портів і менш вражаючий екран. Звичайно, ми не дізнаємося напевно, поки Apple фактично не анонсує ноутбук", — підсумували автори.

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