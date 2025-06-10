Закривати ноутбук чи ні: як правильно користуватися пристроєм, щоб він довго прослужив

Багато користувачів закривають ноутбук одразу після роботи, навіть не замислюючись, що це може нашкодити техніці. Проте є прості правила, яких варто дотримуватись, щоб продовжити життя пристрою.

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Про це пише УНІАН.

Чи можна закривати кришку ноутбука одразу після вимкнення

Як зазначає видання, фахівці не радять закривати ноутбук одразу після вимкнення. Якщо одразу закрити кришку, тепло не зможе вийти, що підвищує ризик перегріву й передчасного зносу техніки. Тому краще зачекати 5–10 хвилин, щоби ноутбук охолов, і лише після цього закривати його.

Чи можна закривати ноутбук, не вимикаючи його

А от, чи можна закривати ноутбук, не вимикаючи його — залежить від ситуації. Коли ви просто опускаєте кришку, ноутбук переходить у режим сну — це дозволяє швидко повернутись до роботи. Але якщо система несподівано зіб’ється або вимкнеться, можлива втрата незбережених даних.

У деяких ноутбуках також є режим гібернації — він займає більше часу при виході, зате зберігає всі дані на жорсткому диску, що робить його безпечнішим.

Тож якщо ви не плануєте користуватись пристроєм тривалий час або хочете перестрахуватися щодо збереження інформації — краще повністю вимкнути ноутбук.

Чи можна залишати ноутбук відкритим

Якщо ви використовуєте ноутбук стаціонарно та досить часто — кришку можна не закривати. Проте якщо ви переносите ноутбук, краще завжди його закривати, щоби уникнути механічних пошкоджень.

До того ж, закривати кришку варто і для захисту від пилу — особливо якщо ви не користуєтесь пристроєм щодня.

Як правильно закривати кришку ноутбука

Опускайте кришку двома руками, тримаючи ближче до центру. Якщо хапатись за край або закривати однією рукою, можна пошкодити петлі.

Не "ляскайте" — кришку слід опускати плавно.

Не тисніть із силою. Переконайтесь, що між екраном і клавіатурою нічого немає.

Раз на місяць варто очищувати петлі ватною паличкою, змоченою в ізопропіловому спирті.

Нагадаємо, як повідомляв сайт slashgear.com, серйозний мінус роботи на ноутбуці — те, що його весь час треба тримати зарядженим, а розетки поблизу є не завжди. Для зарядки можна використовувати той самий зарядний пристрій, що й для телефона, — але підійде не будь-який.

Фокус також писав, що будь-який смартфон і ноутбук можна зламати через Bluetooth. Видання PC World розповіло, чому це відбувається і як можна захиститися від злому.