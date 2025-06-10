Закрывать ноутбук или нет: как правильно пользоваться устройством, чтобы оно долго прослужило

Многие пользователи закрывают ноутбук сразу после работы, даже не задумываясь, что это может навредить технике. Однако есть простые правила, которых следует придерживаться, чтобы продлить жизнь устройства.

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Об этом пишет УНИАН.

Можно ли закрывать крышку ноутбука сразу после выключения

Как отмечает издание, специалисты не советуют закрывать ноутбук сразу после выключения. Если сразу закрыть крышку, тепло не сможет выйти, что повышает риск перегрева и преждевременного износа техники. Поэтому лучше подождать 5-10 минут, чтобы ноутбук остыл, и только после этого закрывать его.

Можно ли закрывать ноутбук, не выключая его

А вот, можно ли закрывать ноутбук, не выключая его — зависит от ситуации. Когда вы просто опускаете крышку, ноутбук переходит в режим сна — это позволяет быстро вернуться к работе. Но если система неожиданно собьется или выключится, возможна потеря несохраненных данных.

В некоторых ноутбуках также есть режим гибернации — он занимает больше времени при выходе, зато сохраняет все данные на жестком диске, что делает его более безопасным.

Поэтому если вы не планируете пользоваться устройством длительное время или хотите перестраховаться по сохранению информации — лучше полностью выключить ноутбук.

Можно ли оставлять ноутбук открытым

Если вы используете ноутбук стационарно и достаточно часто — крышку можно не закрывать. Однако если вы переносите ноутбук, лучше всегда его закрывать, чтобы избежать механических повреждений.

К тому же, закрывать крышку стоит и для защиты от пыли — особенно если вы не пользуетесь устройством ежедневно.

Как правильно закрывать крышку ноутбука

Опускайте крышку двумя руками, держа ее ближе к центру. Если хвататься за край или закрывать одной рукой, можно повредить петли.

Не "хлопайте" — крышку следует опускать плавно.

Не давите с силой. Убедитесь, что между экраном и клавиатурой ничего нет.

Раз в месяц стоит очищать петли ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте.

Напомним, как сообщал сайт slashgear.com, серьезный минус работы на ноутбуке — то, что его все время надо держать заряженным, а розетки поблизости есть не всегда. Для зарядки можно использовать то же зарядное устройство, что и для телефона, — но подойдет не любое.

Фокус также писал, что любой смартфон и ноутбук можно взломать через Bluetooth. Издание PC World рассказало, почему это происходит и как можно защититься от взлома.