Зарядка для телефона подойдет и для ноутбука, но есть важный нюанс: что нужно проверить

Серьезный минус работы на ноутбуке – то, что его все время надо держать заряженным, а розетки поблизости есть не всегда. Для зарядки можно использовать то же зарядное устройство, что и для телефона, – но подойдет не любое.

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Об этом сообщает slashgear.com.

В отличие от смартфонов, наушников и других небольших гаджетов, ноутбуки довольно энергозатратны. Большинству из них требуется от 16 до 20 вольт, в то время как многие внешние аккумуляторы, предназначенные для телефонов, обеспечивают только 5 вольт. Поэтому для начала надо проверить требования к напряжению вашего ноутбука, которые обычно указаны на адаптере. Надо использовать такой внешний аккумулятор, который соответствует этим требованиям.

Одна зарядка – два решения

Еще ноутбуки потребляют разное количество энергии в зависимости от модели и способа их использования. В среднем большинство ноутбуков потребляют от 30 до 70 Вт в час. Однако игровым ноутбукам обычно требуется больше. Поэтому для зарядки ноутбука вам понадобится повербанк мощностью не менее 50 Вт. Если вы хотите зарядить его быстро, лучше поискать повербанк с еще большей мощностью.

Большинство современных ноутбуков могут заряжаться через USB-C, и, если у вас как раз такой ноутбук, то для поддержки его заряженным можно использовать достаточно мощный повербанк. Но если у вас старая модель или та, которая использует другой разъем для зарядки, вам понадобится повербанк, совместимый с вашим ноутбуком.

Мощность батареи

Еще один ключевой момент, который следует учитывать, — это емкость вашего повербанка. Она должна быть как минимум вдвое больше емкости аккумулятора вашего ноутбука.

Например, если у ноутбука батарея емкостью 5000 мАч, вам понадобится повербанк емкостью 10 000 мАч, чтобы заряжать его больше одного раза. А если вы планируете заряжать и другие устройства, например, телефон, лучше всего еще более мощный повербанк.

Как заряжать ноутбук

Если у вас уже есть повербанк, совместимый с вашим ноутбуком, пользоваться им просто. Просто подключите его к ноутбуку и нажмите кнопку питания, чтобы начать зарядку. Чтобы получить от него максимальную отдачу, лучше полностью зарядить повербанк перед выходом.

Если вам надо работать на ноутбуке, пока он подключен к зарядке или повербанку, будет полезно отрегулировать некоторые настройки. Уменьшите яркость дисплея, отключите ненужные функции и настройте параметры питания. Этот поможет продлить срок службы аккумулятора и позволит вам работать дольше без необходимости подключения к сети.

Ранее Фокус писал о том, что надо делать, чтобы телефон работал дольше. В том числе, назывались и распространенные ошибки, которые могут испортить аккумулятор.

Также стало известно, что корейские ученые изобрели зарядку, которая может работать даже под водой. Это гибкий ультразвуковой приемник, который обеспечивает беспроводную зарядку даже в самых сложных условиях – там, куда не дотянутся провода.