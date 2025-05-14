Эти ошибки испортят аккумулятор: как заряжать смартфон, чтобы он работал дольше

Большинство современных смартфонов, как привило, нуждаются в зарядке каждый день. Неправильная зарядка и прочие ошибки могут навредить аккумулятору, еще больше сократив его срок службы.

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О том, как заряжать телефон, чтобы не испортить батарею, рассказали эксперты журнала t3n. Среди распространенных ошибок — слишком частая зарядка, слишком высокий или низкий уровень заряда, дешевые зарядные устройства и внешние факторы.

Как часто нужно заряжать смартфон

Поскольку современные телефоны используют литий-ионные аккумуляторы оптимальный уровень заряда для них — от 20% до 80%. Слишком низкий или высокий процент создает нагрузку на батарею, что может привести к потере емкости.

При этом эксперты предостерегают от слишком частого подключения смартфона к розетке. Лучше всего заряжать аккумулятор один раз в течение долгого времени до вышеупомянутых 80%, чем несколько раз в течение дня.

Что нужно знать о зарядных устройствах

К смартфонам, как правило, прилагается зарядное устройство в коробке. Если оригинальный кабель вышел из строя, не стоит заменять его дешевым устройством от неизвестного производителя. Это не обязательно должен быть оригинальный кабель, но следует обращать внимание отзывы, чтобы не купить хлам, который сразу ломается или становится причиной возгораний.

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То же самое касается зарядных адаптеров. Перед покупкой стоит убедиться, что адаптер соответствует зарядной мощности смартфона. Заряжать устройство, которое может потреблять только 25 Вт, с помощью блока питания на 60 Вт допустимо, так как современные смартфоны обычно регулируют разницу. Однако это ненужная переплата и риск повреждения телефона в случае отказа механизмов безопасности.

Внешние угрозы для аккумуляторов

Помимо зарядных адаптеров и кабелей, есть внешние факторы, которые могут повредить аккумулятор смартфона. Прежде всего речь идет о жидкости, жаре и холоде. Не стоит оставлять смартфон на солнце и подвергать его экстремально низким температурам.

Кроме того, в издании призывают убедиться, что аккумулятор не поврежден в результате ударов. Например, если телефон упал, следует внимательно следить за поведением аккумулятора в течение следующих недель. Даже если при падении смартфон внешне не пострадал, если аккумулятор внезапно разряжается или вздувается, его нужно поскорее заменить.

Напомним, если смартфон Samsung Galaxy не заряжается, есть несколько действий, помогающих вернуть его к жизни.

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