Что делать, если смартфоны Samsung Galaxy не заряжаются: 6 простых шагов (фото)

К счастью, большинство проблем, связанных с зарядкой, можно решить, не сдавая устройство в ремонт. Если смартфон Samsung Galaxy не заряжается, есть несколько действий, помогающих чтобы вернуть его к жизни.

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Эксперты издания androidauthority.com опубликовали 6 рекомендаций для пользователей, которые столкнулись с проблемой зарядки телефонов от южнокорейского бренда.

1. Проверка USB-порта смартфона на наличие мусора

За годы регулярного использования песок, ворс и пыль часто скапливаются в разъемах вроде порта зарядки USB-C. Мусор может помешать порту правильно проводить электричество. В некоторых случаях мусор может блокировать возможность телефона взаимодействовать с адаптером, ограничивая быструю зарядку.

К счастью, устранить эту проблему довольно просто: используйте увеличительное стекло и фонарик, чтобы хорошо рассмотреть внутреннюю часть USB-порта телефона. Если видите пыль и пр., используйте тонкую зубочистку, чтобы удалить засор. Будьте максимально осторожны, так как это может привести к необратимому повреждению контактов USB. Или используйте баллончик со сжатым воздухом. После очистки подключите смартфон и проверьте, заряжается ли он.

Проверьте USB-порт смартфона на наличие мусора Фото: androidauthority.com

2. Принудительная перезагрузка смартфона

Если смартфон недавно работал нормально, но больше не подает признаков жизни, возможно, операционная система перестала отвечать. Стоит просто перезагрузить гаджет.

Нажмите и удерживайте кнопки уменьшения громкости и питания в течение 10–20 секунд. Отпустите кнопки, как только появится логотип Samsung. После успешной перезагрузки подключите смартфон к зарядке и проверьте, заряжается ли он.

3. Использование другого адаптера, кабеля и розетки

Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, проблема может заключаться в неисправном адаптере или кабеле. Многократная зарядка аккумулятора телефона в день может довольно быстро сократить срок службы кабеля. В конце концов, порты и разъемы USB-C могут выдерживать только определенное количество циклов вставки. И это даже без учета каких-либо повреждений или коррозии, которые могли образоваться со временем.

Просто подключите смартфон с помощью другого зарядного устройства USB-C и кабеля, убедитесь, что с розеткой все в порядке.

Зарядка смартфона Samsung Фото: asurion.com

4. Переход на беспроводную зарядку

Если у вас премиальный смартфон Samsung, например, из серии Galaxy S25, не забывайте, что его можно заряжать беспроводным способом. Любое беспроводное зарядное устройство Qi должно подойти, даже если оно от другого бренда. Просто положите смартфон на зарядную панель и подождите несколько секунд, пока не появится анимация зарядки.

Если анимация зарядки не появляется даже при использовании беспроводного зарядного устройства, возможно, придется показать устройство специалистам-ремонтникам. Быть может, аккумулятор полностью разрядился и тогда его нельзя будет восстановить самостоятельно.

5. Сушка смартфона, если он промок

Многие современные смартфоны Samsung Galaxy имеют водонепроницаемость IP67 или IP68, т.е. они могут выдерживать случайные проливания и брызги, а также небольшой дождь. Однако это не означает, что гаджеты полностью невосприимчивы к воде. Порт зарядки — одно из самых уязвимых мест, и при намокании может вызвать множество проблем.

Если телефон обнаруживает воду внутри порта USB-C, то One UI автоматически блокирует зарядку в качестве меры предосторожности. Поэтому, если устройство недавно подверглось воздействию жидкости, дождитесь, чтобы оно полностью высохло, прежде чем снова подключать его.

Смартфон от Samsung Фото: androidauthority.com

6. Замена порта зарядки или аккумулятора

Аккумуляторы и порты зарядки не вечны. Обычно эти компоненты выходят из строя через 3 или более лет использования, особенно если телефоном активно пользуется. Но это не значит, что нужно покупать новую модель.

Большинство брендов, включая Samsung, заменят аккумулятор смартфона и порт зарядки в короткие сроки, если вы сможете сдать его в ремонт. Общая сумма счета не должна превышать 100 долларов. Это выгодная сделка, если учесть, что новый смартфон обойдется в несколько раз дороже.

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