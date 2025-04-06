Що робити, якщо смартфони Samsung Galaxy не заряджаються: 6 простих кроків (фото)

На щастя, більшість проблем, пов'язаних із зарядкою, можна вирішити, не здаючи пристрій у ремонт. Якщо смартфон Samsung Galaxy не заряджається, є кілька дій, які допомагають повернути його до життя.

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Експерти видання androidauthority.com опублікували 6 рекомендацій для користувачів, які зіткнулися з проблемою зарядки телефонів від південнокорейського бренду.

1. Перевірка USB-порту смартфона на наявність сміття

За роки регулярного використання пісок, ворс і пил часто накопичуються в роз'ємах на кшталт порту зарядки USB-C. Сміття може перешкодити порту правильно проводити електрику. У деяких випадках сміття може блокувати можливість телефону взаємодіяти з адаптером, обмежуючи швидку зарядку.

На щастя, усунути цю проблему доволі просто: використовуйте збільшувальне скло і ліхтарик, щоб добре роздивитися внутрішню частину USB-порту телефона. Якщо бачите пил тощо, використовуйте тонку зубочистку, щоб видалити засмічення. Будьте максимально обережні, оскільки це може призвести до незворотного пошкодження контактів USB. Або використовуйте балончик зі стисненим повітрям. Після очищення підключіть смартфон і перевірте, чи заряджається він.

Перевірте USB-порт смартфона на наявність сміття Фото: androidauthority.com

2. Примусове перезавантаження смартфона

Якщо смартфон нещодавно працював нормально, але більше не подає ознак життя, можливо, операційна система перестала відповідати. Варто просто перезавантажити гаджет.

Натисніть і утримуйте кнопки зменшення гучності та живлення протягом 10-20 секунд. Відпустіть кнопки, щойно з'явиться логотип Samsung. Після успішного перезавантаження підключіть смартфон до зарядки і перевірте, чи заряджається він.

3. використання іншого адаптера, кабелю та розетки

Якщо жодне з перерахованих вище рішень не допомогло, проблема може полягати в несправному адаптері або кабелі. Багаторазове заряджання акумулятора телефона на день може досить швидко скоротити термін служби кабелю. Зрештою, порти і роз'єми USB-C можуть витримувати тільки певну кількість циклів вставки. І це навіть без урахування будь-яких пошкоджень або корозії, які могли утворитися з часом.

Просто підключіть смартфон за допомогою іншого зарядного пристрою USB-C і кабелю, переконайтеся, що з розеткою все гаразд.

Зарядка смартфона Samsung Фото: asurion.com

4. Перехід на бездротову зарядку

Якщо у вас преміальний смартфон Samsung, наприклад, із серії Galaxy S25, не забувайте, що його можна заряджати бездротовим способом. Будь-який бездротовий зарядний пристрій Qi має підійти, навіть якщо він від іншого бренду. Просто покладіть смартфон на зарядну панель і зачекайте кілька секунд, поки не з'явиться анімація заряджання.

Якщо анімація зарядки не з'являється навіть під час використання бездротового зарядного пристрою, можливо, доведеться показати пристрій фахівцям-ремонтникам. Можливо, акумулятор повністю розрядився і тоді його не можна буде відновити самостійно.

5. Сушіння смартфона, якщо він промок

Багато сучасних смартфонів Samsung Galaxy мають водонепроникність IP67 або IP68, тобто вони можуть витримувати випадкові проливання і бризки, а також невеликий дощ. Однак це не означає, що гаджети повністю несприйнятливі до води. Порт зарядки — одне з найвразливіших місць, і при намоканні може викликати безліч проблем.

Якщо телефон виявляє воду всередині порту USB-C, то One UI автоматично блокує зарядку як запобіжний захід. Тому, якщо пристрій нещодавно зазнав впливу рідини, дочекайтеся, щоб він повністю висох, перш ніж знову підключати його.

Смартфон від Samsung Фото: androidauthority.com

6. Заміна порту зарядки або акумулятора

Акумулятори та порти зарядки не вічні. Зазвичай ці компоненти виходять з ладу через 3 або більше років використання, особливо якщо телефоном активно користується. Але це не означає, що потрібно купувати нову модель.

Більшість брендів, включно з Samsung, замінять акумулятор смартфона і порт зарядки в короткі терміни, якщо ви зможете здати його в ремонт. Загальна сума рахунку не повинна перевищувати 100 доларів. Це вигідна угода, якщо врахувати, що новий смартфон обійдеться в кілька разів дорожче.

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