Удобная функция "съедает" срок службы аккумуляторов на 40%: что делать
Сверхбыстрая зарядка электромобиля приводит к ускоренной деградации аккумулятора, существенно сокращая его срок службы.
Об этом пишет CarNewsChina, ссылаясь на данные Университета Цинхуа и опыт водителей.
По данным исследователей, при частом использовании сверхбыстрой зарядки мощностью от 120 кВт срок службы аккумулятора может сократиться 40% по сравнению с медленной зарядкой.
Анализ также показал, что для такси, проезжающих более 100 километров в день и использующих сверхбыструю зарядку более 70% времени, состояние аккумулятора может снизиться со 100% до 85% в течение двух лет.
Водители такси, которые часто используют сверхбыструю зарядку для экономии своего рабочего времени, подтвердили, что эта удобная функция действительно ускоряет "старение" аккумулятора.
Деградация аккумуляторов: что делать
По данным портала, сейчас производители ищут способы сбалансировать скорость зарядки и долговечность батарей. Создаются улучшенные системы терморегулирования, "умные" зарядные станции, а также системы управления с "режимами защиты от сверхзарядки", которые регулируют мощность в зависимости от состояния аккумулятора.Важно
В свою очередь эксперты советуют владельцам ограничить сверхбыструю зарядку менее чем 40% от общего числа сеансов зарядки, отдавая приоритет медленной зарядке, когда позволяет время. Они также рекомендуют избегать сверхбыстрой зарядки, когда уровень заряда аккумулятора ниже 10% или выше 90%, поскольку тогда зарядка может нанести больший вред.
Напомним, отработанные батареи для электромобилей могли бы обеспечивать энергией целые города, однако для этого производители должны поделиться важными данными.