Удобная функция "съедает" срок службы аккумуляторов на 40%: что делать

Сверхбыстрая зарядка электромобиля приводит к ускоренной деградации аккумулятора, существенно сокращая его срок службы.

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Об этом пишет CarNewsChina, ссылаясь на данные Университета Цинхуа и опыт водителей.

По данным исследователей, при частом использовании сверхбыстрой зарядки мощностью от 120 кВт срок службы аккумулятора может сократиться 40% по сравнению с медленной зарядкой.

Анализ также показал, что для такси, проезжающих более 100 километров в день и использующих сверхбыструю зарядку более 70% времени, состояние аккумулятора может снизиться со 100% до 85% в течение двух лет.

Водители такси, которые часто используют сверхбыструю зарядку для экономии своего рабочего времени, подтвердили, что эта удобная функция действительно ускоряет "старение" аккумулятора.

Деградация аккумуляторов: что делать

По данным портала, сейчас производители ищут способы сбалансировать скорость зарядки и долговечность батарей. Создаются улучшенные системы терморегулирования, "умные" зарядные станции, а также системы управления с "режимами защиты от сверхзарядки", которые регулируют мощность в зависимости от состояния аккумулятора.

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В свою очередь эксперты советуют владельцам ограничить сверхбыструю зарядку менее чем 40% от общего числа сеансов зарядки, отдавая приоритет медленной зарядке, когда позволяет время. Они также рекомендуют избегать сверхбыстрой зарядки, когда уровень заряда аккумулятора ниже 10% или выше 90%, поскольку тогда зарядка может нанести больший вред.

Напомним, отработанные батареи для электромобилей могли бы обеспечивать энергией целые города, однако для этого производители должны поделиться важными данными.