Использованные батареи для электромобилей могут питать дома: что для этого нужно

Отработанные батареи для электромобилей можно было бы использовать для обеспечения энергией целых городов, однако для этого производители должны поделиться важными данными.

Related video

Об этом пишет The Conversation. По данным издания, почти 20% всех проданных сегодня автомобилей — электрические. Поскольку эта цифра продолжает расти, возникает проблема утилизации использованных батарей.

В среднем батареи питают электрокары 12-15 лет, хотя исследования показывают, что это может быть на 40% дольше. Когда аккумуляторы в автомобилях достигают конца срока службы, в них все еще много энергии. Они могли бы питать небольшой транспорт, дома или, при последовательном подключении, даже целые города.

Что нужно для использования старых батарей электрокаров

Хотя отработанные аккумуляторы электромобилей имеют огромный потенциал, реализовать его непросто. Причина заключается в отсутствии доступа к точным данным о производительности аккумулятора, скорости его износа и текущем состоянии.

Важно

Генераторы и аккумуляторы под угрозой: что с ними делать, когда есть свет (видео)

По данным издания, производители транспортных средств часто затрудняют доступ к этой важной информации. Многие опасаются делиться данными о производительности аккумуляторов из-за опасений по поводу интеллектуальной собственности и других правовых вопросов.

Это несет в себе серьезные риски, так как неисправный или слишком изношенный аккумулятор может загореться при открытии или использовании в неподходящих целях. Повторное использование батарей электромобилей будет экономически выгодным только при наличии доступа к точным оценкам остаточной емкости и производительности

Напомним, исследователи разработали генератор, который вырабатывает электроэнергию, используя испаряющуюся в воздух воду. Технология, описанная как "эвапоэлектрика", может лечь в основу экологичной электроники без батарей.