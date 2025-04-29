Використані батареї для електромобілів можуть живити будинки: що для цього потрібно
Відпрацьовані батареї для електромобілів можна було б використати для забезпечення енергією цілих міст, однак для цього виробники мають поділитися важливими даними.
Про це пише The Conversation. За даними видання, майже 20% усіх проданих сьогодні автомобілів — електричні. Оскільки ця цифра продовжує зростати, виникає проблема утилізації використаних батарей.
У середньому батареї живлять електрокари 12-15 років, хоча дослідження показують, що це може бути на 40% довше. Коли акумулятори в автомобілях досягають кінця терміну служби, в них все ще багато енергії. Вони могли б живити невеликий транспорт, будинки або, при послідовному підключенні, навіть цілі міста.
Що потрібно для використання старих батарей електрокарів
Хоча відпрацьовані акумулятори електромобілів мають величезний потенціал, реалізувати його непросто. Причина полягає у відсутності доступу до точних даних про продуктивність акумулятора, швидкість його зносу та поточний стан.
За даними видання, виробники транспортних засобів часто ускладнюють доступ до цієї важливої інформації. Багато хто побоюється ділитися даними про продуктивність акумуляторів через побоювання з приводу інтелектуальної власності та інших правових питань.
Це несе в собі серйозні ризики, оскільки несправний або занадто зношений акумулятор може спалахнути при відкритті або використанні в невідповідних цілях. Повторне використання батарей електромобілів буде економічно вигідним тільки за наявності доступу до точних оцінок залишкової ємності і продуктивності
Нагадаємо, дослідники розробили генератор, який виробляє електроенергію, використовуючи воду, що випаровується в повітря. Технологія, описана як "евапоелектрика", може лягти в основу екологічної електроніки без батарей.