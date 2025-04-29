Використані батареї для електромобілів можуть живити будинки: що для цього потрібно

Відпрацьовані батареї для електромобілів можна було б використати для забезпечення енергією цілих міст, однак для цього виробники мають поділитися важливими даними.

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Про це пише The Conversation. За даними видання, майже 20% усіх проданих сьогодні автомобілів — електричні. Оскільки ця цифра продовжує зростати, виникає проблема утилізації використаних батарей.

У середньому батареї живлять електрокари 12-15 років, хоча дослідження показують, що це може бути на 40% довше. Коли акумулятори в автомобілях досягають кінця терміну служби, в них все ще багато енергії. Вони могли б живити невеликий транспорт, будинки або, при послідовному підключенні, навіть цілі міста.

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Хоча відпрацьовані акумулятори електромобілів мають величезний потенціал, реалізувати його непросто. Причина полягає у відсутності доступу до точних даних про продуктивність акумулятора, швидкість його зносу та поточний стан.

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За даними видання, виробники транспортних засобів часто ускладнюють доступ до цієї важливої інформації. Багато хто побоюється ділитися даними про продуктивність акумуляторів через побоювання з приводу інтелектуальної власності та інших правових питань.

Це несе в собі серйозні ризики, оскільки несправний або занадто зношений акумулятор може спалахнути при відкритті або використанні в невідповідних цілях. Повторне використання батарей електромобілів буде економічно вигідним тільки за наявності доступу до точних оцінок залишкової ємності і продуктивності

Нагадаємо, дослідники розробили генератор, який виробляє електроенергію, використовуючи воду, що випаровується в повітря. Технологія, описана як "евапоелектрика", може лягти в основу екологічної електроніки без батарей.