Генератори та акумулятори під загрозою: що з ними робити, коли є світло (відео)

На тлі відключень світла багато українців закупилися павербанками, генераторами, зарядними станціями і різними видами акумуляторів. Під час простою таке обладнання потрібно зберігати правильно, щоб уникнути поломок.

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Про правила зберігання пристроїв йдеться в сюжеті "Економічної правди" на YouTube.

Правила зберігання енергетичного обладнання

Зарядні станції

Більшість зарядних станцій слід зберігати зарядженими на 60-80%. Рівень зарядки варто перевіряти кожні 3-6 місяців і за потреби підзаряджати. Для зберігання підійдуть прохолодні, сухі кімнати з хорошою вентиляцією і температурою від 0 до 25 градусів. Важливо уникати прямих сонячних променів, близькості джерел тепла і вологи. Рекомендації для окремих моделей можуть відрізнятися.

Павербанки

Оптимальний рівень зарядки для зберігання павербанка — 50-70%. Повністю заряджені або розряджені пристрої швидше втратять ємність. Підзарядка раз на 2-3 місяці допоможе підтримувати його в робочому стані.

AGM-акумулятори

Сучасні свинцево-кислотні акумулятори (AGM) потрібно зберігати за температури від 0°C до +25°C у вертикальному положенні та повністю зарядженими. Раз на 2-3 місяці варто перевіряти напругу мультиметром і заряджати пристрій. Не рекомендується зберігання на бетонній підлозі.

Гелеві акумулятори

Гелеві акумулятори краще зберігати зі 100% зарядки, перезаряджаючи раз на 3-6 місяців. Зберігати такий акумулятор краще за температури від 5 до 20°C на дерев'яній або пластиковій поверхні, але не на бетоні. Також бажано періодично протирати корпус сухою ганчіркою.

Літій-залізо-фосфатні акумулятори

Ідеальний рівень зарядки для зберігання літій-залізо-фосфатних акумуляторів — 50-80%. Для пристрою підійде сухе приміщення з хорошою вентиляцією і без прямих сонячних променів. Оптимальна температура — від 0°C до 25°C. Періодично варто перевіряти акумулятор на наявність пошкоджень, витоків або здуття.

Літій-іонні акумулятори

Літій-іонні акумулятори варто зберігати зарядженими на 40-60% і перевіряти рівень зарядки раз на кілька місяців. Якщо він упав нижче 30% — підзарядити до 50%. Для зберігання рекомендується сухе прохолодне місце з температурою від 10°C до 25°C. Важливо вийняти батарею з пристрою перед зберіганням, а також не класти її поруч із металевими предметами, щоб уникнути короткого замикання.

Генератори

Перед зберіганням генератора потрібно злити все паливо з бака. Якщо йдеться про дизельний генератор, можна залишити паливо в системі, додавши стабілізатор. Щоб уникнути потрапляння вологи, потрібно закрити вихідний отвір і покрити металеві елементи антикорозійним спреєм. Генератор рекомендують розмістити на підставці і накрити спеціальним чохлом. Раз на місяць варто вмикати генератор на кілька хвилин, щоб проконтролювати справність.

Нагадаємо, сонячні панелі можуть знищити портативні зарядні станції, які стали популярними в Україні через відключення світла після російських обстрілів.