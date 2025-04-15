Генераторы и аккумуляторы под угрозой: что с ними делать, когда есть свет (видео)

На фоне отключений света многие украинцы закупились павербанками, генераторами, зарядными станциями и разными видами аккумуляторов. Во время простоя такое оборудование нужно хранить правильно, чтобы избежать поломок.

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О правилах хранения устройств говорится в сюжете "Економічної правди" на YouTube.

Правила хранения энергетического оборудования

Зарядные станции

Большинство зарядных станций следует хранить заряженными на 60-80%. Уровень зарядки стоит проверять каждые 3-6 месяцев и при потребности подзаряжать. Для хранения подойдут прохладные, сухие комнаты с хорошей вентиляцией и температурой от 0 до 25 градусов. Важно избегать прямых солнечных лучей, близости источников тепла и влаги. Рекомендации для отдельных моделей могут отличаться.

Павербанки

Оптимальный уровень зарядки для хранения павербанка — 50-70%. Полностью заряженные или разряженные устройства быстрее потеряют емкость. Подзарядка раз в 2-3 месяца поможет поддерживать его в рабочем состоянии.

AGM-аккумуляторы

Современные свинцово-кислотные аккумуляторы (AGM) нужно хранить при температуре от 0°C до +25°C в вертикальном положении и полностью заряженными. Раз в 2-3 месяца стоит проверять напряжение мультиметром и подзаряжать устройство. Не рекомендуется хранение на бетонном полу.

Гелевые аккумуляторы

Гелевые аккумуляторы лучше хранить со 100% зарядки, перезаряжая раз в 3-6 месяцев. Хранить такой аккумулятор лучше при температуре от 5 до 20°C на деревянной или пластиковой поверхности, но не на бетоне. Также желательно периодически протирать корпус сухой тряпкой.

Литий-железо-фосфатные аккумуляторы

Идеальный уровень зарядки для хранения литий-железо-фосфатных аккумуляторов — 50-80%. Для устройства подойдет сухое помещения с хорошей вентиляцией и без прямых солнечных лучей. Оптимальная температура – от 0°C до 25°C. Периодически стоит проверять аккумулятор на наличие повреждений, утечек или вздутия.

Литий-ионные аккумуляторы

Литий-ионные аккумуляторы стоит хранить заряженными на 40-60% и проверять уровень зарядки раз в несколько месяцев. Если он упал ниже 30% — подзарядить до 50%. Для хранения рекомендуется сухое прохладное место с температурой от 10°C до 25°C. Важно вынуть батарею из устройства перед хранением, а также не класть ее рядом с металлическими предметами, чтобы избежать короткого замыкания.

Генераторы

Перед хранением генератора нужно слить все топливо из бака. Если речь идет о дизельном генераторе, можно оставить топливо в системе, добавив стабилизатор. Чтобы избежать попадания влаги, нужно закрыть выходное отверстие и покрыть металлические элементы антикоррозийным спреем. Генератор рекомендуют разместить на подставке и накрыть специальным чехлом. Раз в месяц стоит включать генератор на несколько минут, чтобы проконтролировать исправность.

Напомним, солнечные панели могут уничтожить портативные зарядные станции, которые стали популярными в Украине из-за отключений света после российских обстрелов.