"Батареи не нужны": гаджеты могут работать на воде благодаря новой технологии

Исследователи разработали генератор, который вырабатывает электроэнергию, используя испаряющуюся в воздух воду. Технология, описанная как "эвапоэлектрика", может лечь в основу экологичной электроники без батарей.

Related video

Об этом пишет Advanced Science News. Хотя идея получения электроэнергии из испарения воды существует уже давно, современные методы имеют проблемы с эффективностью из-за потерь энергии в процессе преобразования.

Новый "генератор эвапоэлектрики" лишен этого недостатка. В нынешнем видео генератор уже способен питать простые устройства. По мнению ученых, путь от лаборатории до полок магазинов может занять от трех до пяти лет.

Предварительные исследования показывают, что мощность генератора можно дополнительно повысить в три-пять раз или даже в десять раз. Одна из самых перспективных областей применения этой технологии — носимые устройства.

"Представьте себе крошечные датчики или носимые устройства для отслеживания здоровья, например, фитнес-браслет, которые работают на влаге из воздуха или вашего пота, и батареи не нужны!" — отметил Цао.

Как работает генератор на испарении воды

В основе устройства лежит пористый гидрогель поливинилспирта (ПВС). Это губчатый, влаголюбивый материал, который с течением времени равномерно впитывает и выделяет влагу.

Когда вода испаряется с поверхности гидрогеля, она охлаждает гель — примерно так же, как пот охлаждает кожу. Это создает небольшую, но устойчивую разницу температур между охлажденным гелем и более теплым базовым слоем. Между ними находится термоэлектрический генератор, который преобразует разницу температур в электрическое напряжение.

Важно

На 375% мощнее обычных: в Китае создали необычайно эффективный солнечный генератор

"Мощность электричества, вырабатываемая устройством, была более чем в три раза выше, чем у традиционных гидроэлектрических систем. Более того, это было достигнуто в реалистичных условиях окружающей среды — 26 градусов по Цельсию, влажность 40% и легкий ветерок, сравнимый со скоростью медленной ходьбы", — отметил Цао.

Напомним, исследователи из Сингапура смогли сгенерировать электричество, просто направляя капли определенным образом. Их разработка может превратить дождь в источник энергии.