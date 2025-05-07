Зручна функція "з'їдає" термін служби акумуляторів на 40%: що робити

Надшвидка зарядка електромобіля призводить до прискореної деградації акумулятора, істотно скорочуючи його термін служби.

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Про це пише CarNewsChina, посилаючись на дані Університету Цинхуа і досвід водіїв.

За даними дослідників, у разі частого використання надшвидкої зарядки потужністю від 120 кВт термін служби акумулятора може скоротитися на 40% порівняно з повільною зарядкою.

Аналіз також показав, що для таксі, які проїжджають понад 100 кілометрів на день і використовують надшвидке заряджання понад 70% часу, стан акумулятора може знизитися зі 100% до 85% протягом двох років.

Водії таксі, які часто використовують надшвидку зарядку для економії свого робочого часу, підтвердили, що ця зручна функція дійсно прискорює "старіння" акумулятора.

Деградація акумуляторів: що робити

За даними порталу, зараз виробники шукають способи збалансувати швидкість зарядки і довговічність батарей. Створюються поліпшені системи терморегулювання, "розумні" зарядні станції, а також системи управління з "режимами захисту від надзарядки", які регулюють потужність залежно від стану акумулятора.

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Зі свого боку експерти радять власникам обмежити надшвидке заряджання менш ніж 40% від загальної кількості сеансів заряджання, віддаючи пріоритет повільному заряджанню, коли дозволяє час. Вони також рекомендують уникати надшвидкого заряджання, коли рівень заряду акумулятора нижчий за 10% або вищий за 90%, оскільки тоді заряджання може завдати більшої шкоди.

Нагадаємо, відпрацьовані батареї для електромобілів могли б забезпечувати енергією цілі міста, однак для цього виробники мають поділитися важливими даними.