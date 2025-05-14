Ці помилки зіпсують акумулятор: як заряджати смартфон, щоб він працював довше

Більшість сучасних смартфонів, як правило, потребують зарядки щодня. Неправильна зарядка та інші помилки можуть нашкодити акумулятору, ще більше скоротивши його термін служби.

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Про те, як заряджати телефон, щоб не зіпсувати батарею, розповіли експерти журналу t3n. Серед поширених помилок — надто часте заряджання, надто високий або низький рівень заряду, дешеві зарядні пристрої та зовнішні чинники.

Як часто потрібно заряджати смартфон

Оскільки сучасні телефони використовують літій-іонні акумулятори, оптимальний рівень заряду для них — від 20% до 80%. Занадто низький або високий відсоток створює навантаження на батарею, що може призвести до втрати ємності.

При цьому експерти застерігають від занадто частого підключення смартфона до розетки. Найкраще заряджати акумулятор один раз протягом довгого часу до вищезгаданих 80%, ніж кілька разів протягом дня.

Що потрібно знати про зарядні пристрої

До смартфонів, як правило, додається зарядний пристрій у коробці. Якщо оригінальний кабель вийшов з ладу, не варто замінювати його дешевим пристроєм від невідомого виробника. Це не обов'язково має бути оригінальний кабель, але слід звертати увагу на відгуки, щоб не купити мотлох, який одразу ламається або стає причиною загорянь.

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Те ж саме стосується зарядних адаптерів. Перед покупкою варто переконатися, що адаптер відповідає зарядній потужності смартфона. Заряджати пристрій, який може споживати тільки 25 Вт, за допомогою блоку живлення на 60 Вт допустимо, оскільки сучасні смартфони зазвичай регулюють різницю. Однак це непотрібна переплата і ризик пошкодження телефону в разі відмови механізмів безпеки.

Зовнішні загрози для акумуляторів

Крім зарядних адаптерів і кабелів, є зовнішні чинники, які можуть пошкодити акумулятор смартфона. Насамперед йдеться про рідину, спеку та холод. Не варто залишати смартфон на сонці і піддавати його екстремально низьким температурам.

Крім того, у виданні закликають переконатися, що акумулятор не пошкоджено внаслідок ударів. Наприклад, якщо телефон упав, слід уважно стежити за поведінкою акумулятора протягом наступних тижнів. Навіть якщо під час падіння смартфон зовні не постраждав, якщо акумулятор раптово розряджається або здувається, його потрібно якнайшвидше замінити.

Нагадаємо, якщо смартфон Samsung Galaxy не заряджається, є кілька дій, які допомагають повернути його до життя.

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