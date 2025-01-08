Чому смартфони потрібно заряджати до 80% і чи продовжує це термін їхньої служби: відповідь експертів

Акумулятори смартфонів поступово деградують — це неминуче. проте зарядка до 80% дає змогу знизити напругу, що призводить до збільшення терміну служби батареї.

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Стан батареї має велике значення для сучасних смартфонів, і виробники починають це брати до уваги. Уже є такі функції, як адаптивна зарядка, але очікується, що ОС Android 15 представить додаткову межу в 80% у спробі продовжити термін служби батареї. Це відповідатиме аналогічній функції, яку Apple вже представила для iPhone 15. Але хіба ця цифра, 80%, не здається довільною? Чи є сенс обмежуватися неповним зарядом? Фокус вирішив розібратися з фактами і вигадками про акумулятори мобільних телефонів.

Збереження працездатності акумуляторів

У батареї є два головні вороги: тепло і напруга. Перше можна контролювати, тримаючи телефон подалі від гарячої панелі приладів, не заряджаючи його під подушкою та використовуючи повільніше заряджання, коли користувачеві нікуди поспішати. Однак користувач не може так легко контролювати зношування напруги, адже вона є просто результатом зарядки акумулятора, пише androidauthority.com.

Річ у тім, що майже повністю розряджений акумулятор має нижчу напругу, ніж заряджений на 100%. Цей розрив напруги насправді можна використовувати для прискорення заряджання; є деякий запас, який забезпечує стійкість до піків напруги, спричинених високими струмами. Саме так працюють багато технологій надшвидкого заряджання, не руйнуючи акумулятор. Однак у міру збільшення заряду напруга також збільшується, і, отже, між миттєвою і максимальною напругою запас стає меншим. Літій-іонні батареї ніколи не повинні перевищувати своєї номінальної напруги, інакше вони вибухнуть. Тобто, повільне заряджання забезпечить безпеку і дасть можливість наситити акумулятор "під зав'язку".

На жаль, є така проблема, як зношення, якого не можна уникнути навіть при простому переведенні акумулятора в стан більш високої напруги. Насичення анода поступово знижує його ємність. Електроліти також можуть поступово розпадатися на гази за високого рівня заряду, а катод батареї може розчинятися в електроліті. Ніщо з цього не викликає занепокоєння і є певною мірою неминучими процесами, але з часом проблеми накопичуються, поступово виснажуючи ємність батареї.

Повна зарядка призводить до більш високої напруги, що призводить до додаткового зносу акумулятора з плином часу.

Зазвичай напруга батареї збільшується найшвидше протягом перших 60%, а потім повільно наростає до повного заряду. Досягнення показника у 80% — це хороший проміжний варіант; батарея не зовсім досягає своєї пікової напруги, за якої можливі пошкодження, а й заряджена достатньо, щоб забезпечити години автономної роботи пристрою. Але чи так це на практиці?

Смартфон на зарядці Фото: Getty Images

Чи варто заряджати свій телефон тільки до 80%?

Батарея будь-якого телефону в кінцевому підсумку буде деградувати, незалежно від того, що робить користувач; питання лише в тому, як найкраще впоратися з деградацією, пише androidpolice.com. "Найрозумніші" зарядні пристрої, які охолоджують смартфони і дотримуються правила 80%, можуть потенційно продовжити термін служби батареї на рік або більше, що, безумовно, добре. Однак це особисте питання, чи варто спеціально обмежувати себе 80-ма відсотками?

Розглянемо найгірший варіант. Сучасні акумулятори для смартфонів зазвичай розраховані щонайменше на 500 циклів зарядки-розрядки, перш ніж їхня ємність знизиться від 100% до 80%. Деякі розраховані на 800 циклів або більше. Це майже півтора року щоденного заряджання телефону від нуля до повного заряду, що є малоймовірним. Більшість пристроїв працюють щонайменше 2 роки, перш ніж погіршення стають помітними, і ще довше, перш ніж це стане реальною проблемою. І це без вжиття будь-яких запобіжних заходів.

Обмеження у 80% заряду може відтермінувати заміну батареї на рік або більше.

На практиці показник у 100% насправді ніколи не означає повну зарядку; телефони продовжують заряджатися ще деякий час після відображення сповіщення про повний заряд, тому вчасне відключення смартфона від допоможе уникнути зарядки вхолосту.

Використання адаптивного заряджання або оптимізованого заряджання (залежно від марки телефону) допоможе ще більше, зберігаючи акумулятор на нижчій ємності та напрузі до того моменту, коли користувач зазвичай вимикає телефон вранці. Такі корисні звички допоможуть акумулятору прослужити до трьох років.

Але необхідно максимально продовжити термін служби акумулятора, багато користувачів, які не мають надзвичайно вимогливих робочих навантажень, можуть отримати додаткову вигоду, просто обмеживши заряд батареї своїх телефонів, ноутбуків та інших гаджетів до 80% (де це можливо). Це значною мірою поліпшить стан акумулятора. Але експерти не рекомендують відключати смартфон від зарядного пристрою раніше за показник у 70%.

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Якщо батарея смартфона регулярно сідає до кінця дня, або користувач багато грає в ігри, використовує "важкі" додатки, то не варто турбуватися про показник у 80% для батареї.

"Використовуйте телефон так, як вам подобається, і просто пам'ятайте, що через кілька років акумулятор потрібно буде замінити. Якщо ви плануєте користуватися телефоном 5, 6 або 7 років, вам у будь-якому разі знадобиться заміна батареї", — пише androidauthority.com.

На щастя, Apple, Google і Samsung пропонують різні варіанти заміни акумулятора, навіть для старих телефонів. Коштуватиме це не більше 80 доларів, але варто пам'ятати, що доступність і ціни в інших брендів сильно різняться. Ці витрати неминучі при довгостроковому володінні гаджетом; питання лише в тому, скільки часу знадобиться, щоб спробувати відстрочити неминуче. Дотримання правила 80% безумовно допоможе.

Раніше ми писали, що знайдено "ідеальний" відсоток батареї, щоб ставити мобільний на зарядку. Фахівці сходяться на думці, що не можна заряджати телефон до 100%, так само як і розряджати батарею до нуля.