Почему смартфоны нужно заряжать до 80% и продлевает ли это срок их службы: ответ экспертов

Аккумуляторы смартфонов постепенно деградируют — это неизбежно. однако зарядка до 80% позволяет снизить напряжение, что приводит к увеличению срока службы батареи.

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Cостояние батареи имеет большое значение для современных смартфонов, и производители начинают это принимать во внимание. Уже есть такие функции, как адаптивная зарядка, но ожидается, что ОС Android 15 представит дополнительный предел в 80% в попытке продлить срок службы батареи. Это будет соответствовать аналогичной функции, которую Apple уже представила для iPhone 15. Но разве эта цифра, 80%, не кажется произвольной? Есть ли смысл ограничиваться неполным зарядом? Фокус решил разобраться с фактами и вымыслами об аккумуляторах мобильных телефонов.

Сохранение работоспособности аккумуляторов

У батареи есть два главных врага: тепло и напряжение. Первое можно контролировать, держа телефон вдали от горячей панели приборов, не заряжая его под подушкой и используя более медленную зарядку, когда пользователю некуда спешить. Однако пользователь не может так легко контролировать износ напряжения, ведь оно является просто результатом зарядки аккумулятора, пишет androidauthority.com.

Дело в том, что почти полностью разряженный аккумулятор имеет более низкое напряжение, чем заряженный на 100%. Этот разрыв напряжения на самом деле можно использовать для ускорения зарядки; есть некоторый запас, который обеспечивает устойчивость к пикам напряжения, вызванным высокими токами. Именно так работают многие технологии сверхбыстрой зарядки, не разрушая аккумулятор. Однако по мере увеличения заряда напряжение также увеличивается, и, следовательно, между мгновенным и максимальным напряжением запас становится меньше. Литий-ионные батареи никогда не должны превышать своего номинального напряжения, иначе они взорвутся. То есть, медленная зарядка обеспечит безопасность и даст возможность напитать аккумулятор "под завязку".

К сожалению, есть такая проблема, как износ, которого нельзя избежать даже при простом переводе аккумулятора в состояние более высокого напряжения. Насыщение анода постепенно снижает его емкость. Электролиты также могут постепенно распадаться на газы при высоком уровне заряда, а катод батареи может растворяться в электролите. Ничто из этого не вызывает беспокойства и является в некоторой степени неизбежными процессами, но со временем проблемы накапливаются, постепенно истощая емкость батареи.

Полная зарядка приводит к более высокому напряжению, что приводит к дополнительному износу аккумулятора с течением времени.

Обычно напряжение батареи увеличивается быстрее всего в течение первых 60%, а затем медленно нарастает до полного заряда. Достижение показателя в 80% — это хороший промежуточный вариант; батарея не совсем достигает своего пикового напряжения, при котором возможны повреждения, но и заряжена достаточно, чтобы обеспечить часы автономной работы устройства. Но так ли это на практике?

Смартфон на зарядке Фото: Getty Images

Стоит ли заряжать свой телефон только до 80%?

Батарея любого телефона в конечном итоге будет деградировать, независимо от того, что предпринимает пользователь; вопрос лишь в том, как лучше всего справиться с деградацией, пишет androidpolice.com. Самые "умные" зарядные устройства, которые охлаждают смартфоны и следуют правилу 80%, могут потенциально продлить срок службы батареи на год или больше, что, безусловно, хорошо. Однако это личный вопрос, стоит ли специально ограничивать себя 80-ю процентами?

Рассмотрим худший вариант. Современные аккумуляторы для смартфонов обычно рассчитаны как минимум на 500 циклов зарядки-разрядки, прежде чем их емкость снизится от 100% до 80%. Некоторые рассчитаны на 800 циклов или больше. Это почти полтора года ежедневной зарядки телефона от нуля до полного заряда, что является маловероятным. Большинство устройств работают как минимум 2 года, прежде ухудшения становятся заметны, и еще дольше, прежде чем это станет реальной проблемой. И это без принятия каких-либо мер предосторожности.

Ограничение в 80% заряда может отсрочить замену батареи на год или больше.

На практике показатель в 100% на самом деле никогда не означает полную зарядку; телефоны продолжают подзаряжаться еще некоторое время после отображения уведомления о полном заряде, поэтому своевременное отключение смартфона от поможет избежать зарядки вхолостую.

Использование адаптивной зарядки или оптимизированной зарядки (в зависимости от марки телефона) поможет еще больше, сохраняя аккумулятор на более низкой емкости и напряжении до того момента, когда пользователь обычно отключает телефон утром. Такие полезные привычки помогут аккумулятору прослужить до трех лет.

Но необходимо максимально продлить срок службы аккумулятора, многие пользователи, не имеющие чрезвычайно требовательных рабочих нагрузок, могут получить дополнительную выгоду, просто ограничив заряд батареи своих телефонов, ноутбуков и других гаджетов до 80% (где это возможно). Это в значительной степени улучшит состояние аккумулятора. Но эксперты не рекомендуют отключать смартфон от зарядного устройства раньше показателя в 70%.

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Если батарея смартфона регулярно садится к концу дня, или пользователь много играет в игры, использует "тяжелые" приложения, то не стоит беспокоиться о показателе в 80% для батареи.

"Используйте телефон так, как вам нравится, и просто помните, что через несколько лет аккумулятор нужно будет заменить. Если вы планируете пользоваться телефоном 5, 6 или 7 лет, вам в любом случае понадобится замена батареи", — пишет androidauthority.com.

К счастью, Apple, Google и Samsung предлагают разные варианты замены аккумулятора, даже для старых телефонов. Стоить это будет не более 80 долларов, но стоит помнить, что доступность и цены у других брендов сильно различаются. Эти расходы неизбежны при долгосрочном владении гаджетом; вопрос лишь в том, сколько времени понадобится, чтобы попытаться отсрочить неизбежное. Соблюдение правила 80% определенно поможет.

Ранее мы писали, что найден "идеальный" процент батареи, чтобы ставить мобильный на зарядку. Специалисты сходятся во мнении, что нельзя заряжать телефон до 100%, равно как и разряжать батарею до нуля.