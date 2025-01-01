Риск пожара или удара током 98%: названа серьезная ошибка при зарядке смартфона

По данным организации Electrical Safety First, поддельные зарядные устройства, как правило, состоят из некачественных компонентов и в них может отсутствовать предохранитель.

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Неправильный выбор зарядного устройства для смартфона, в частности использование подделок, может привести к взрыву или поражению электрическим током во время зарядки. Об этом пишет The Sun со ссылкой на данные благотворительной организации Electrical Safety First.

Electrical Safety First протестировала ряд поддельных зарядных устройств и обнаружила, что почти все они (98%) могли стать причиной поражения электрическим током или стать причиной пожара.

По данным организации, небезопасные устройства часто производятся в Китае. Они, как правило, состоят из некачественных компонентов и в них могут отсутствовать такие важные детали как предохранитель. Если оригинальное зарядное устройство для iPhone включает более 60 компонентов, то в подделке их может быть меньше половины.

"Поддельные зарядные устройства могут стать причиной перегрева устройства и даже взрыва, что приведет к поломке вашего телефона и, возможно, к получению вами серьезной травмы", — отметили в эксперты.

В издании подчеркнули, что дешевое зарядное устройство может не только вывести из строя телефон, но и несет в себе смертельную опасность для пользователя. Кроме того, такие устройства слабее, поэтому заряжают телефон медленнее.

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При выборе устройства Electrical Safety First рекомендует обратить внимание на название бренда или логотип, номер модели и партии, а также маркировку CE или UKCA. Кроме того, стоит проверить, соответствуют ли напряжение и ток параметрам телефона. Еще один признак некачественной зарядки — если она не вставляется в розетку должным образом.

Взирая на опасность подделок, в организации советуют покупать зарядные устройства у проверенных розничных продавцов, либо напрямую с официального веб-сайта производителя, либо в известных магазинах, расположенных на центральных улицах.

Напомним, группа исследователей из Ульсанского национального института науки и технологий в Южной Корее разработали инновационную систему передачи энергии на основе электрического резонанса, которая позволяет устройствам заряжаться практически в любом месте в трехмерной среде.

Также сообщалось, что серия Google Pixel получила опцию ограничения зарядки до 80% вместе с обновлением Android 15, однако было обнаружено, что Pixel иногда обходят ограничение заряда и достигают 100%.