Ризик пожежі або удару струмом 98%: названо серйозну помилку під час заряджання смартфона

За даними організації Electrical Safety First, підроблені зарядні пристрої, як правило, складаються з неякісних компонентів і в них може бути відсутній запобіжник.

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Неправильний вибір зарядного пристрою для смартфона, зокрема використання підробок, може призвести до вибуху або ураження електричним струмом під час заряджання. Про це пише The Sun з посиланням на дані благодійної організації Electrical Safety First.

Electrical Safety First протестувала низку підроблених зарядних пристроїв і виявила, що майже всі вони (98%) могли стати причиною ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.

За даними організації, небезпечні пристрої часто виробляються в Китаї. Вони, як правило, складаються з неякісних компонентів і в них можуть бути відсутні такі важливі деталі як запобіжник. Якщо оригінальний зарядний пристрій для iPhone містить понад 60 компонентів, то в підробці їх може бути менше половини.

"Підроблені зарядні пристрої можуть стати причиною перегріву пристрою і навіть вибуху, що призведе до поломки вашого телефону і, можливо, до отримання вами серйозної травми", — зазначили в експерти.

У виданні наголосили, що дешевий зарядний пристрій може не тільки вивести з ладу телефон, а й несе в собі смертельну небезпеку для користувача. Крім того, такі пристрої слабші, тому заряджають телефон повільніше.

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Під час вибору пристрою Electrical Safety First рекомендує звернути увагу на назву бренду або логотип, номер моделі та партії, а також маркування CE або UKCA. Крім того, варто перевірити, чи відповідають напруга і струм параметрам телефону. Ще одна ознака неякісної зарядки — якщо вона не вставляється в розетку належним чином.

Зважаючи на небезпеку підробок, в організації радять купувати зарядні пристрої у перевірених роздрібних продавців, або безпосередньо з офіційного вебсайту виробника, або у відомих магазинах, розташованих на центральних вулицях.

Нагадаємо, група дослідників з Ульсанського національного інституту науки і технологій у Південній Кореї розробили інноваційну систему передавання енергії на основі електричного резонансу, яка дає змогу пристроям заряджатися практично будь-де в тривимірному середовищі.

Також повідомлялося, що серія Google Pixel отримала опцію обмеження зарядки до 80% разом з оновленням Android 15, однак було виявлено, що Pixel іноді обходять обмеження заряду і досягають 100%.