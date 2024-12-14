Не довіряйте чужим зарядкам: хакер розкрив секретний спосіб зламу телефону

Хакери можуть керувати вашим телефоном за допомогою спеціального USB-кабелю для зарядки.

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Що ви робите, коли батарея вашого телефону розрядилася, а ви не маєте із собою зарядного пристрою? Найімовірніше, ви, ймовірно, скористаєтеся тим, який належить комусь іншому поблизу. Однак професійний хакер застерігає від цього, оскільки це може "спричинити хаос" на вашому телефоні чи комп'ютері. Про це пише видання Unilad.

Хакер Раян Монтгомері наймається компаніями для перевірки вразливостей кібербезпеки в їхніх мережах. Він часто використовує свою платформу соціальних мереж, щоб зробити громадськість більш обізнаною про небезпеки кібербезпеки, про які ми не знаємо.

Нещодавно він опублікував попередження про використання зарядних кабелів невідомого походження.

Він узяв "звичайний на вигляд кабель", який "повністю функціональний", тобто може заряджати мобільний телефон, і під'єднав його до нового комп'ютера. Йому надали "повний доступ" до комп'ютера, і він міг керувати ним зі свого телефону.

"Ніколи не довіряйте кабелю, який вам не належить", — попередив експерт.

Так, екперт зазначив, що загальнодоступні USB-порти можуть бути зламані для встановлення шкідливого програмного забезпечення на ваш пристрій, яке може непомітно вкрасти конфіденційну інформацію.

Метод, який використовують хакери, відомий як "juice jacking", — ще одна причина, через яку вам не слід підключати свій телефон до зарядної станції в аеропорту. Це шкідливе ПЗ, встановлене через пошкоджений USB-порт, яке блокує ваш пристрій або навіть експортує всі ваші персональні дані та пароль безпосередньо зловмиснику.

Живлення і потік даних на смартфонах проходять одним і тим самим кабелем, що дає змогу хакерам отримати контроль над вашою особистою інформацією. Тому наступного разу, коли ви вийдете з дому, не забудьте взяти з собою портативний зарядний пристрій.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про 10 онлайн-звичок, через які хакери зламують гаджети. Легкі паролі, відсутність двофакторної автентифікації, користування громадськими мережами Wi-Fi — від цього слід відучуватися кожному користувачеві інтернету, якщо він хоче зберегти свої гроші та дані.