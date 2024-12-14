Не доверяйте чужим зарядкам: хакер раскрыл секретный способ взлома телефона

Хакеры могут управлять вашим телефоном при помощи специального USB-кабеля для зарядки.

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Что вы делаете, когда батарея вашего телефона разрядилась, а у вас нет с собой зарядного устройства? Скорее всего, вы, вероятно, воспользуетесь тем, которое принадлежит кому-то другому поблизости. Однако профессиональный хакер предостерегает от этого, поскольку это может "вызвать хаос" на вашем телефоне или компьютере. Об этом пишет издание Unilad.

Хакер Райан Монтгомери нанимается компаниями для проверки уязвимостей кибербезопасности в их сетях. Он часто использует свою платформу социальных сетей, чтобы сделать общественность более осведомленной об опасностях кибербезопасности, о которых мы не знаем.

Недавно он опубликовал предупреждение об использовании зарядных кабелей неизвестного происхождения.

Он взял "обычный на вид кабель", который "полностью функционален", то есть может заряжать мобильный телефон, и подключил его к новому компьютеру. Ему предоставили "полный доступ" к компьютеру, и он мог управлять им со своего телефона.

"Никогда не доверяйте кабелю, который вам не принадлежит", — предупредил эксперт.

Так, экперт отметил, что общедоступные USB-порты могут быть взломаны для установки вредоносного программного обеспечения на ваше устройство, которое может незаметно украсть конфиденциальную информацию.

Метод, используемый хакерами, известный как "juice jacking", — еще одна причина, по которой вам не следует подключать свой телефон к зарядной станции в аэропорту. Это вредоносное ПО, установленное через поврежденный USB-порт, которое блокирует ваше устройство или даже экспортирует все ваши персональные данные и пароль напрямую злоумышленнику.

Питание и поток данных на смартфонах проходят по одному и тому же кабелю, что позволяет хакерам получить контроль над вашей личной информацией. Поэтому в следующий раз, когда вы выйдете из дома, не забудьте взять с собой портативное зарядное устройство.

Напомним, Фокус сообщал о 10 онлайн-привычках, из-за которых хакеры взламывают гаджеты. Легкие пароли, отсутствие двухфакторной аутентификации, пользование общественными сетями Wi-Fi — от этого следует отучаться каждому пользователю интернета, если он хочет сохранить свои деньги и данные.