Зарядить смартфон у кишені: вчені створили інноваційну систему передання енергії

За словами дослідників, новий пристрій на основі ERWPT може заряджати кілька гаджетів одночасно на відстані 2 метрів.

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Група дослідників із Ульсанського національного інституту науки і технологій (UNIST) у Південній Кореї розробили інноваційну систему передавання енергії на основі електричного резонансу (ERWPT), яка забезпечує бездротове заряджання в тривимірних просторах. Про це пише портал Tech Xplore.

Вчені наголосили, що нова система дає змогу пристроям заряджатися практично в будь-якому місці в тривимірному середовищі, розв'язуючи давні проблеми, пов'язані з традиційним бездротовим передаванням енергії на основі ERWPT. Наприклад, за допомогою цієї технології можна буде заряджати телефон або інший гаджет, просто поклавши його в кишеню.

"Система ERWPT являє собою новий метод передання енергії з використанням електромагнітної сили, демонструючи новий підхід до розуміння електромагнітних явищ", — заявив доктор Боненг Лі.

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За словами дослідників, розробка досягла "приголомшливої" потужності до 50 Вт і ефективності передання енергії (PTE) 46% на відстані 2 метрів. Вона також зберігає постійну ефективність незалежно від змін у розташуванні пристрою, що приймає.

Під час експериментів учені також з'ясували, що передання електроенергії зберігає ефективність навіть у тому разі, якщо в просторі є кілька приймачів. Це означає, що система ERWPT може одночасно заряджати кілька електронних пристроїв.

"Ця розробка надасть рішення для бездротової зарядки для логістичних роботів і систем автоматизації на розумних заводах", — зазначив професор Франклін Бьєн.

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