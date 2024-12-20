Зарядит смартфон в кармане: ученые создали инновационную систему передачи энергии

По словам исследователей, новое устройство на основе ERWPT может заряжать несколько гаджетов одновременно на расстоянии 2 метров.

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Группа исследователей из Ульсанского национального института науки и технологий (UNIST) в Южной Корее разработали инновационную систему передачи энергии на основе электрического резонанса (ERWPT), которая обеспечивает беспроводную зарядку в трехмерных пространствах. Об этом пишет портал Tech Xplore.

Ученые подчеркнули, что новая система позволяет устройствам заряжаться практически в любом месте в трехмерной среде, решая давние проблемы, связанные с традиционной беспроводной передачей энергии на основе ERWPT. К примеру, с помощью этой технологии можно будет заряжать телефон или другой гаджет, просто положив его в карман.

"Система ERWPT представляет собой новый метод передачи энергии с использованием электромагнитной силы, демонстрируя новый подход к пониманию электромагнитных явлений", — заявил доктор Боненг Ли.

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По словам исследователей, разработка достигла "впечатляющей" мощности до 50 Вт и эффективности передачи энергии (PTE) 46% на расстоянии 2 метров. Она также сохраняет постоянную эффективность независимо от изменений в расположении принимающего устройства.

В ходе экспериментов ученые также выяснили, что передача электроэнергии сохраняет эффективность даже в том случае, если в пространстве есть несколько приемников. Это значит, что система ERWPT может одновременно заряжать несколько электронных устройств.

"Эта разработка предоставит решения для беспроводной зарядки для логистических роботов и систем автоматизации на умных заводах", — отметил профессор Франклин Бьен.

Напомним, компания Mercedes-Benz тестирует новую "солнечную краску", которая позволяет электромобилям генерировать электроэнергию.

Также сообщалось, что ученые из Оксфорда создают сверхтонкие солнечные панели из перовскитов, которые позволят заряжать гаджеты на ходу.