Стало відомо, чому смартфони Google Pixel обходять ліміт зарядки у 80%

Фактично, всі телефони Android дають змогу встановити межу рівня заряду у 80%, якщо хочеться зберегти якомога більше здоров'я акумулятора.

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Серія Google Pixel отримала опцію обмеження у 80% разом з оновленням Android 15. Як не дивно, було виявлено, що Pixel іноді обходять обмеження заряду і досягають 100%. Про це пише Android Police.

Акумулятори з часом деградують. Це неминучий процес, який можна сповільнити, і встановлення суворої межі зарядки — один зі способів зробити це.

Google Pixel

Як смартфони "дізнаються" рівень заряду батарей

Буває так, що відсоток заряду батареї продовжував падати, хоча телефон споживав струм із практично необмеженого джерела живлення. Акумулятор — це всього лише хімічна реакція в корпусі, і телефон не "знає" точно, скільки заряду в ньому залишилося. Індикатор відсотка заряду акумулятора в рядку стану — це всього лише оцінка — досить точна, щоб більшість людей не помітили нічого дивного, але не ідеальна.

Індикатори заряду батареї працюють за кількома принципами:

На будь-якій батареї є надрукована на ній напруга. Для літій-іонних батарей це буде близько 3,7 вольт. Однак це середнє (номінальне) значення. Напруга літій-іонних батарей становить близько 4,3 В, коли вони повністю заряджені, і падає до 3 В, коли вони вважаються порожніми. Точні цифри різняться від комірки до комірки, але перебувають у цьому діапазоні.

Вимірювання напруги батареї може дати приблизне уявлення про стан її заряду. Недоліком цього підходу є те, що він не дуже точний, оскільки напруга батареї не падає лінійно в міру використання заряду.

Напруга також може коливатися через такі фактори, як температура і кількість споживаної підключеним пристроєм енергії. Ось чому смартфони використовують складнішу техніку для досягнення точності в процентному відношенні.

Чіпи датчика рівня заряду розроблені для точного відстеження того, скільки заряду входить і виходить з батареї — також відомий як підрахунок кулонів. Телефон може надійно розрахувати рівень заряду батареї від 0 до 100%, використовуючи ці вимірювання і знаючи точну ємність батареї. Ці чіпи доступні у популярних виробників мікросхем, таких як Texas Instruments і Analog Devices.

Хоча датчики рівня палива можуть бути дуже точними, у них також є слабке місце. Як каже виробник чіпів Analog Devices, "невелика похибка дрейфу постійно збільшується з плином часу, і акумулятор повинен періодично досягати повного і порожнього стану, щоб виправити ці помилки". Іншими словами, чіпи датчика рівня палива потребують періодичного калібрування.

Розібраний Google Pixel

Чому акумулятори потребують повторного калібрування

Більшість людей думають про акумулятори як про відра із зарядом фіксованої ємності. Якщо на банці написано 5000 мАг, легко припустити, що саме це відбувається під час кожного циклу заряджання. Насправді, рейтинг мАг — це кількість заряду, яку можна витягти з акумулятора в ідеальних умовах, і кілька факторів можуть негативно вплинути на це число.

Однією зі змінних є температура — літій-іонний акумулятор вироблятиме менше заряду в холодну погоду. Іншою — прикладене навантаження — що більше енергії споживається від акумулятора, то менше заряду він видаватиме.

Його максимальна ємність також падатиме в міру старіння акумулятора. Тому ємність акумулятора телефону — це всього лише оцінка, яка змінюється з часом, навіть між циклами.

Зміни можуть бути відносно невеликими, але вони накопичуються з часом і спричиняють неточності в методі підрахунку кулонів. Ось чому телефон потребує періодичного повторного калібрування. Інакше він може відключитися задовго до того, як досягне позначки 0%. Телефон вимикається, коли його акумулятор досягає мінімальної напруги, а не коли відсоток заряду акумулятора досягає нуля.

Повного заряджання та розряджання телефону має бути достатньо, щоб переконатися, що показання батареї точні. Зазвичай смартфон досить розумний, щоб калібрувати себе, якщо він використовується у звичайному режимі.

Але якщо є обмеження у 80% на телефоні Google Pixel (або будь-якому іншому телефоні, якщо вже на те пішло), його індикатор батареї, найімовірніше, з часом стане неточним.

Ось чому має сенс час від часу дозволяти телефону обходити обмеження. У випадку з Google Pixel це станеться, коли телефон вважатиме за потрібне, хоча неясно, як часто це відбуватиметься.

Для ясності, обмеження у 80% — не єдина функція продовження терміну служби акумулятора, вбудована в останні телефони Pixel. Зовсім недавно вони отримали можливість повністю обійти зарядку і живитися безпосередньо від зарядного пристрою.

І для більшості користувачів Google Pixel є метод адаптивної зарядки. Він застосовує обмеження у 80% тільки під час заряджання вночі, заповнюючи решту 20% прямо перед тим, як задзвонить ранковий будильник.

Раніше ми писали про те, який смартфон може бути "найпотужнішим на планеті". Згідно з даними бенчмарка Geekbench, Samsung Galaxy S25 Ultra обійшов за продуктивністю iPhone 16 Pro Max.