Зарядка для телефону підійде і для ноутбука, але є важливий нюанс: що потрібно перевірити

Серйозний мінус роботи на ноутбуці — те, що його весь час треба тримати зарядженим, а розетки поблизу є не завжди. Для зарядки можна використовувати той самий зарядний пристрій, що й для телефона, — але підійде не будь-який.

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Про це повідомляє slashgear.com.

На відміну від смартфонів, навушників та інших невеликих гаджетів, ноутбуки досить енерговитратні. Більшості з них потрібно від 16 до 20 вольт, тоді як багато зовнішніх акумуляторів, призначених для телефонів, забезпечують лише 5 вольт. Тому для початку треба перевірити вимоги до напруги вашого ноутбука, які зазвичай вказані на адаптері. Треба використовувати такий зовнішній акумулятор, який відповідає цим вимогам.

Одна зарядка — два рішення

Ще ноутбуки споживають різну кількість енергії залежно від моделі та способу їхнього використання. У середньому більшість ноутбуків споживають від 30 до 70 Вт на годину. Однак ігровим ноутбукам зазвичай потрібно більше. Тому для заряджання ноутбука вам знадобиться повербанк потужністю не менше 50 Вт. Якщо ви хочете зарядити його швидко, краще пошукати повербанк зі ще більшою потужністю.

Більшість сучасних ноутбуків можуть заряджатися через USB-C, і, якщо у вас якраз такий ноутбук, то для підтримки його зарядженим можна використовувати досить потужний повербанк. Але якщо у вас стара модель або та, яка використовує інший роз'єм для заряджання, вам знадобиться повербанк, сумісний із вашим ноутбуком.

Потужність батареї

Ще один ключовий момент, який слід враховувати, — це ємність вашого повербанка. Вона має бути щонайменше вдвічі більшою за ємність акумулятора вашого ноутбука.

Наприклад, якщо у ноутбука батарея ємністю 5000 мАг, вам знадобиться повербанк ємністю 10 000 мАг, щоб заряджати його більше одного разу. А якщо ви плануєте заряджати й інші пристрої, наприклад, телефон, краще за все ще більш потужний повербанк.

Як заряджати ноутбук

Якщо у вас уже є повербанк, сумісний із вашим ноутбуком, користуватися ним просто. Просто під'єднайте його до ноутбука і натисніть кнопку живлення, щоб почати заряджання. Щоб отримати від нього максимальну віддачу, краще повністю зарядити повербанк перед виходом.

Якщо вам треба працювати на ноутбуці, поки він під'єднаний до зарядки або повербанка, буде корисно відрегулювати деякі налаштування. Зменшіть яскравість дисплея, вимкніть непотрібні функції та налаштуйте параметри живлення. Це допоможе продовжити термін служби акумулятора і дасть вам змогу працювати довше без необхідності підключення до мережі.

Раніше Фокус писав про те, що треба робити, щоб телефон працював довше. Зокрема, називалися і поширені помилки, які можуть зіпсувати акумулятор.

Також стало відомо, що корейські вчені винайшли зарядку, яка може працювати навіть під водою. Це гнучкий ультразвуковий приймач, який забезпечує бездротову зарядку навіть у найскладніших умовах — там, куди не дотягнуться дроти.