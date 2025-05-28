Світ уже не буде колишнім: винайдено зарядку, яка працює навіть під водою

Ідея заряджати пристрої у воді ще донедавна здавалася фантастичною, але тепер учені справді винайшли зарядку, що може працювати і під водою, і навіть під людською шкірою.

Related video

Про це повідомляє interestingengineering.com.

Група дослідників з Корейського інституту науки і технологій (KIST) і Корейського університету розробила гнучкий і біосумісний ультразвуковий приймач, який забезпечує бездротову зарядку в найнеймовірніших умовах.

Як зазначає видання, такий винахід може стати проривом і в галузі медицини, і підводної електроніки. Завдяки своїй гнучкості, біосумісності та ефективності ультразвуковий приймач може відкрити нову еру безпечного, безперебійного і безконтактного живлення для пристроїв, що працюють там, куди не дотягнуться дроти, — від підшкірних тканин до морських глибин.

Чарівна сила ультразвуку

Традиційні методи бездротового заряджання, як-от електромагнітна індукція та радіочастотні системи, неефективні, коли йдеться про біологічні тканини або водне середовище.

Їхній малий радіус дії, низька ефективність і сприйнятливість до електромагнітних перешкод роблять їх погано придатними для медичних імплантатів або підводних пристроїв.

Щоб подолати ці обмеження, вчені звернулися до ультразвуку — більш щадної для тканин і сумісної з водою альтернативи. Ультразвукові хвилі менше поглинаються біологічними тканинами і водою, що робить їх ідеальними носіями бездротової енергії.

Приймач, розроблений корейськими вченими, використовує високоефективні п'єзоелектричні матеріали в розтяжній структурі, яка підлаштовується під форму людського тіла. Він не тільки зберігає стабільну роботу навіть під час вигину, а й значно покращує перетворення енергії порівняно зі звичайними ультразвуковими приймачами.

Зарядка без кабелів

Під час випробувань ультразвуковий пристрій забезпечував потужність 20 міліват на відстані 3 см під водою і 7 міліват через 3 см тканини, що достатньо для безперервної роботи малопотужних носячих пристроїв або медичних імплантатів, як-от кардіостимулятори та нейростимулятори.

Крім того, здатність працювати під водою робить новий приймач придатним для довгострокового використання в морських датчиках і автономних підводних дронах, де дротова зарядка недоцільна, а заміна батареї скрутна.

Раніше Фокус писав, що британські фахівці винайшли батарею, яка може очищати повітря. В основі її роботи лежить уловлювання вуглекислого газу, який потім перетворюється на електроенергію.

Також стало відомо, китайські вчені створили портативну батарею на основі електроактивних мікроорганізмів, яка показала можливість самозарядки до 10 циклів, і при цьому для неї взагалі не потрібен літій.