Мир уже не будет прежним: изобретена зарядка, которая работает даже под водой

Идея заряжать устройства в воде еще недавно казалась фантастической, но теперь ученые действительно изобрели зарядку, который может работать и под водой, и даже под человеческой кожей.

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Об этом сообщает interestingengineering.com.

Группа исследователей из Корейского института науки и технологий (KIST) и Корейского университета разработала гибкий и биосовместимый ультразвуковой приемник, который обеспечивает беспроводную зарядку в самых невероятных условиях.

Как отмечает издание, такое изобретение может стать прорывом и в области медицины, и подводной электроники. Благодаря своей гибкости, биосовместимости и эффективности ультразвуковой приемник может открыть новую эру безопасного, бесперебойного и бесконтактного питания для устройств, работающих там, куда не дотянутся провода, — от подкожных тканей до морских глубин.

Волшебная сила ультразвука

Традиционные методы беспроводной зарядки, такие как электромагнитная индукция и радиочастотные системы, неэффективны, когда речь идет о биологических тканях или водной среде.

Их малый радиус действия, низкая эффективность и восприимчивость к электромагнитным помехам делают их плохо подходящими для медицинских имплантатов или подводных устройств.

Чтобы преодолеть эти ограничения, ученые обратились к ультразвуку — более щадящей для тканей и совместимой с водой альтернативе. Ультразвуковые волны меньше поглощаются биологическими тканями и водой, что делает их идеальными носителями беспроводной энергии.

Приемник, разработанный корейскими учеными, использует высокоэффективные пьезоэлектрические материалы в растягивающейся структуре, которая подстраивается под форму человеческого тела. Он не только сохраняет стабильную работу даже при изгибе, но и значительно улучшает преобразование энергии по сравнению с обычными ультразвуковыми приемниками.

Зарядка без кабелей

В ходе испытаний ультразвуковое устройство обеспечивало мощность 20 милливатт на расстоянии 3 см под водой и 7 милливатт через 3 см ткани, что достаточно для непрерывной работы маломощных носимых устройств или медицинских имплантатов, таких как кардиостимуляторы и нейростимуляторы.

Кроме того, способность работать под водой делает новый приемник пригодным для долгосрочного использования в морских датчиках и автономных подводных дронах, где проводная зарядка нецелесообразна, а замена батареи затруднительна.

Ранее Фокус писал, что британские специалисты изобрели батарею, которая может очищать воздух. В основе ее работы лежит улавливание углекислого газа, который затем превращается в электроэнергию.

Также стало известно, китайские ученые создали портативную батарею на основе электроактивных микроорганизмов, которая показала возможность самозарядки до 10 циклов, и при этом для нее вообще не нужен литий.