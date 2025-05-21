Тонше за смартфон: Huawei представила сенсорний ноутбук без клавіатури (фото)

Китайська компанія Huawei представила ноутбук MateBook Fold Ultimate Design, який у розкладеному вигляді виглядає як тонкий 18-дюймовий сенсорний екран.

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Характеристики новинки Huawei розкрито на офіційному сайті компанії. MateBook Fold важить 1,16 кг, а товщина розкладеного ноутбука становить усього 7,3 мм. Для порівняння, iPhone 16 має товщину 7,8 мм.

Ноутбук MateBook Fold Фото: Huawei

Сам екран являє собою двошаровий OLED-дисплей з роздільною здатністю 3,3K, розрахований на пікову яскравість 1600 ніт. Huawei заявляє про співвідношення екрана до корпусу 92%, що означає, що навколо дисплея буде тільки тонка рамка. Він захищений від ударів неньютонівським буферним шаром рідини, а також шаром з вуглецевого волокна.

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Сенсорний дисплей можна використовувати під будь-яким кутом у діапазоні від 30 до 150 градусів. Для цього компанія розробила спеціальний шарнір. Механізм являє собою сплав на основі цирконію, відлитий під тиском при високій температурі для міцності на розрив і твердості. Ззаду є підставка, що дає змогу встановити повнорозмірний дисплей під різними кутами.

Ноутбук MateBook Fold Фото: Huawei

MateBook Fold працює на фірмовій HarmonyOS від Huawei. У розпорядженні користувача є два дисплеї з вікнами, які можна переміщати з одного на інший одним натисканням. За бажання можна підключити традиційну клавіатуру завтовшки всього 5 мм, яка кріпиться магнітом.

Ноутбук отримав 2 ТБ пам'яті, 32 ГБ оперативної пам'яті та акумулятор на 75 Вт-год. Є сканер відбитків пальців, вбудований у кнопку живлення, 8-мегапіксельна фронтальна камера і два порти USB-C по краях.

Ноутбук MateBook Fold Фото: Huawei

Коштує ноутбук MateBook Fold 3300 доларів. На цей час гаджет доступний тільки в Китаї.

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