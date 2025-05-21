Тоньше смартфона: Huawei представила сенсорный ноутбук без клавиатуры (фото)

Китайская компания Huawei представила ноутбук MateBook Fold Ultimate Design, который в разложенном виде выглядит как тонкий 18-дюймовый сенсорный экран.

Related video

Характеристики новинки Huawei раскрыты на официальном сайте компании. MateBook Fold весит 1,16 кг, а толщина разложенного ноутбука составляет всего 7,3 мм. Для сравнения, iPhone 16 имеет толщину 7,8 мм.

Ноутбук MateBook Fold Фото: Huawei

Сам экран представляет собой двухслойный OLED-дисплей с разрешением 3,3K, рассчитанный на пиковую яркость 1600 нит. Huawei заявляет о соотношении экрана к корпусу 92%, что означает, что вокруг дисплея будет только тонкая рамка. Он защищен от ударов неньютоновским буферным слоем жидкости, а также слоем из углеродного волокна.

Важно

Apple выпустит три интересных гаджета уже в 2026 году: что о них известно (фото)

Сенсорный дисплей можно использовать под любым углом в диапазоне от 30 до 150 градусов. Для этого компания разработала специальный шарнир. Механизм представляет собой сплав на основе циркония, отлитый под давлением при высокой температуре для прочности на разрыв и твердости. Сзади есть подставка, позволяющая установить полноразмерный дисплей под разными углами.

Ноутбук MateBook Fold Фото: Huawei

MateBook Fold работает на фирменной HarmonyOS от Huawei. В распоряжении пользователя есть два дисплея с окнами, которые можно перемещать с одного на другой одним нажатием. При желании можно подключить традиционную клавиатуру толщиной всего 5 мм, которая крепится магнитом.

Ноутбук получил 2 ТБ памяти, 32 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 75 Вт·ч Есть сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, 8-мегапиксельная фронтальная камера и два порта USB-C по краям.

Ноутбук MateBook Fold Фото: Huawei

Стоит ноутбук MateBook Fold 3300 долларов. На данный момент гаджет доступен только в Китае.

Напомним, компания LG Display представила растягивающуюся OLED-панель Stretchable, способную превратить внутреннее пространство автомобиля в сенсорный экран.

В свою очередь Meta разработала голографические умные очки Orion, которые могут заменить смартфоны парящими в воздухе картинками, не требующими касаний к экрану для управления.