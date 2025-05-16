"Мы все выбросим свои телефоны": эксперт протестировал новую технологию Meta (фото)

Голографические умные очки Orion от Meta могут заменить смартфоны парящими в воздухе картинками, не требующими касаний к экрану для управления.

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Прототип инновационного гаджета испытал Шон Кич из отдела технологий и науки The Sun, посетив лондонскую штаб-квартиру Meta. Он подчеркнул, что Orion — это не гарнитура виртуальной реальности. Очки позволяют видеть реальный мир через линзы с приложениями, наложенными голографически.

Как работают очки Orion

Перед использованием голографических очков нужно потратить немного времени на калибровку отслеживания взгляда, посмотрев в разные стороны. Также необходимо надеть браслет, который позволяет делать легкие жесты рукой для управления очками.

Браслет, который прилагается к очкам Orion Фото: Шон Кич/The Sun

К примеру, чтобы открыть меню приложений, нужно приложить средний палец к ладони, обращенной вверх. Чтобы нажать на что-то на экране, достаточно навести на это место взгляд и щелкнуть по браслету указательным и большим пальцами одновременно. Прокрутка выполняется путем сжатия руки в кулак и трения большого пальца о край указательного.

"Все это кажется очень естественным. Эти приложения плавают перед вами и кажутся очень знакомыми. Это как экран компьютера в воздухе. У вас есть Instagram и WhatsApp (оба принадлежат Meta, конечно), которые работают хорошо. Я сделал видеозвонок и увидел, как другой человек парит прямо у меня перед глазами", — вспоминает Кич.

Шон Кич в очках Orion Фото: Шон Кич/The Sun

Есть возможность открыть несколько приложений одновременно, например, отправлять сообщения во время просмотра видео на YouTube. Среди прочих возможностей — отправка текстовых сообщений голосом, просмотр веб-страниц и игры.

"Я играл в Pong с сотрудником Meta. Мы использовали наши руки, чтобы перекидывать виртуальный мяч между нами. Она легко выигрывает. Я эмоционально подавлен — тем не менее впечатлен", — поделился обозреватель.

Игра в Pong через очки Orion Фото: Шон Кич/The Sun

Meta сделала очки Orion "умными"

Гаджет использует чат-бот Meta AI, которым можно управлять с помощью голоса. Чтобы проверить эту функцию, Кич просто посмотрел на ингредиенты на столе и вслух попросил рецепт. Сразу после этого рецепт появился в воздухе в удобном месте, чтобы на него можно было поглядывать во время готовки.

Очки Orion предложили рецепт, используя ИИ Фото: Шон Кич/The Sun

Кроме того, подобные плавающие окна обладают "постоянством". Это значит, что если смотреть YouTube на стене своей кухни, а затем сходить в магазин и вернуться, то видео будет на том же месте.

Все вычисления выполняются с помощью небольшого устройства, от которого можно отойти примерно на 9 метров. Это помогает снизить вес самих очков.

Полный комплект Orion Фото: Шон Кич/The Sun

Голографические очки: заменят ли они смартфоны

По словам эксперта, больше всего его поразило то, что он листал Instagram, говорил по видеосвязи, смотрел видео на YouTube, отправлял текстовые сообщения и играл в игру, не прикасаясь к телефону. По его словам, технология настолько впечатляющая, что "мы все выбросим свои телефоны".

По данным Meta, полноценная потребительская версия появится примерно через четыре-пять лет. Учитывая, что компания вложила миллиарды в разработку прототипов, вряд ли конечный продукт будет дешевым.

С каждой новой версией разработчики намерены делать очки лучше, легче, тоньше и привлекательнее по цене. По мнению Кича, где-то на четвертой или пятой версии технология станет серьезным претендентом на замену смартфона.

"Когда я использую Orion, я очень глубоко чувствую, что он имеет смысл как гаджет. Доступ к компьютерам таким образом ощущается гораздо более свободным. Смартфоны ограничивают, потому что вы ограничены одним определенным размером и формой экрана", — заключил эксперт.

Напомним, старший вице-президент по сервисам Apple Эдди Кью заявил, что через 10 лет компания может прекратить производство iPhone.

Фокус также писал о том, что устаревший смартфон можно превратить в камеру видеонаблюдения для дома, не потратив при этом ни копейки.