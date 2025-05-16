"Ми всі викинемо свої телефони": експерт протестував нову технологію Meta (фото)

Голографічні розумні окуляри Orion від Meta можуть замінити смартфони картинками, що ширяють у повітрі і не потребують торкань до екрана для управління.

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Прототип інноваційного гаджета випробував Шон Кіч із відділу технологій і науки The Sun, відвідавши лондонську штаб-квартиру Meta. Він підкреслив, що Orion — це не гарнітура віртуальної реальності. Окуляри дають змогу бачити реальний світ через лінзи з додатками, накладеними голографічно.

Як працюють окуляри Orion

Перед використанням голографічних окулярів потрібно витратити трохи часу на калібрування відстеження погляду, подивившись у різні боки. Також необхідно надіти браслет, який дає змогу робити легкі жести рукою для керування окулярами.

Браслет, який додається до окулярів Orion Фото: Шон Кіч/The Sun

Наприклад, щоб відкрити меню додатків, потрібно прикласти середній палець до долоні, зверненої вгору. Щоб натиснути на щось на екрані, досить навести на це місце погляд і клацнути по браслету вказівним і великим пальцями одночасно. Прокрутка виконується шляхом стиснення руки в кулак і тертя великого пальця об край вказівного.

"Усе це здається дуже природним. Ці додатки плавають перед вами і здаються дуже знайомими. Це як екран комп'ютера в повітрі. У вас є Instagram і WhatsApp (обидва належать Meta, звичайно), які працюють добре. Я зробив відеодзвінок і побачив, як інша людина ширяє просто в мене перед очима", — згадує Кіч.

Шон Кіч в окулярах Orion Фото: Шон Кіч/The Sun

Є можливість відкрити кілька додатків одночасно, наприклад, надсилати повідомлення під час перегляду відео на YouTube. Серед інших можливостей — надсилання текстових повідомлень голосом, перегляд веб-сторінок та ігри.

"Я грав у Pong зі співробітником Meta. Ми використовували наші руки, щоб перекидати віртуальний м'яч між нами. Вона легко виграє. Я емоційно пригнічений — проте вражений", — поділився оглядач.

Гра в Pong через окуляри Orion Фото: Шон Кіч/The Sun

Meta зробила окуляри Orion "розумними"

Гаджет використовує чат-бот Meta AI, яким можна керувати за допомогою голосу. Щоб перевірити цю функцію, Кіч просто подивився на інгредієнти на столі і вголос попросив рецепт. Відразу після цього рецепт з'явився в повітрі в зручному місці, щоб на нього можна було поглядати під час готування.

Окуляри Orion запропонували рецепт, використовуючи ШІ Фото: Шон Кіч/The Sun

Крім того, подібні плаваючі вікна мають "сталість". Це означає, що якщо дивитися YouTube на стіні своєї кухні, а потім сходити в магазин і повернутися, то відео буде на тому ж місці.

Усі обчислення виконуються за допомогою невеликого пристрою, від якого можна відійти приблизно на 9 метрів. Це допомагає знизити вагу самих окулярів.

Повний комплект Orion Фото: Шон Кіч/The Sun

Голографічні окуляри: чи замінять вони смартфони

За словами експерта, найбільше його вразило те, що він гортав Instagram, говорив відеозв'язком, дивився відео на YouTube, надсилав текстові повідомлення і грав у гру, не торкаючись телефону. За його словами, технологія настільки вражаюча, що "ми всі викинемо свої телефони".

За даними Meta, повноцінна споживча версія з'явиться приблизно через чотири-п'ять років. Враховуючи, що компанія вклала мільярди в розробку прототипів, навряд чи кінцевий продукт буде дешевим.

З кожною новою версією розробники мають намір робити окуляри кращими, легшими, тоншими і привабливішими за ціною. На думку Кіча, десь на четвертій або п'ятій версії технологія стане серйозним претендентом на заміну смартфона.

"Коли я використовую Orion, я дуже глибоко відчуваю, що він має сенс як гаджет. Доступ до комп'ютерів у такий спосіб відчувається набагато вільнішим. Смартфони обмежують, тому що ви обмежені одним певним розміром і формою екрана", — підсумував експерт.

Нагадаємо, старший віцепрезидент із сервісів Apple Едді Кью заявив, що через 10 років компанія може припинити виробництво iPhone.

Фокус також писав про те, що застарілий смартфон можна перетворити на камеру відеоспостереження для дому, не витративши при цьому ні копійки.