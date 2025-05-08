Через 10 років iPhone буде нікому не потрібен: експерт пояснив чому

Старший віцепрезидент із сервісів Apple Едді Кью заявив, що через 10 років компанія може припинити виробництво iPhone.

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Про це Едді К'ю сказав під час судового розгляду у справі про застосування антимонопольних заходів щодо Google Search, повідомляється портал The Verge.

Під час обговорення віце-президент Apple сказав, що штучний інтелект (ШІ) може змінити сферу технологій і відкрити двері для нових учасників. Він припустив, що з цієї причини iPhone може повторити долю iPod, який було знято з виробництва у 2022 році.

"Чинним компаніям доводиться нелегко... ми не нафтова компанія, ми не зубна паста — це речі, які існуватимуть вічно... через 10 років вам може не знадобитися iPhone", — заявив він.

За словами К'ю, на перший погляд це може здаватися безглуздим, оскільки більше половини доходів Apple — це продажі iPhone. Однак він підкреслив, що ШІ став "величезним технологічним зрушенням", здатним повалити виробників, які колись здавалися непереможними.

Як зазначають у виданні, деякі компанії вже намагалися замінити смартфони на гаджети з ШІ, проте поки що безуспішно. З чуток, Apple також працює над власними рішеннями, які дадуть змогу користувачам взаємодіяти зі ШІ через допоміжні пристрої, як-от розумний годинник, майбутні AirPods або розумні окуляри.

Нагадаємо, провідні китайські виробники смартфонів, ймовірно, готують альтернативу операційній системі Android без Google.