Через 10 років iPhone буде нікому не потрібен: експерт пояснив чому
Старший віцепрезидент із сервісів Apple Едді Кью заявив, що через 10 років компанія може припинити виробництво iPhone.
Про це Едді К'ю сказав під час судового розгляду у справі про застосування антимонопольних заходів щодо Google Search, повідомляється портал The Verge.
Під час обговорення віце-президент Apple сказав, що штучний інтелект (ШІ) може змінити сферу технологій і відкрити двері для нових учасників. Він припустив, що з цієї причини iPhone може повторити долю iPod, який було знято з виробництва у 2022 році.
"Чинним компаніям доводиться нелегко... ми не нафтова компанія, ми не зубна паста — це речі, які існуватимуть вічно... через 10 років вам може не знадобитися iPhone", — заявив він.
За словами К'ю, на перший погляд це може здаватися безглуздим, оскільки більше половини доходів Apple — це продажі iPhone. Однак він підкреслив, що ШІ став "величезним технологічним зрушенням", здатним повалити виробників, які колись здавалися непереможними.
Як зазначають у виданні, деякі компанії вже намагалися замінити смартфони на гаджети з ШІ, проте поки що безуспішно. З чуток, Apple також працює над власними рішеннями, які дадуть змогу користувачам взаємодіяти зі ШІ через допоміжні пристрої, як-от розумний годинник, майбутні AirPods або розумні окуляри.
Нагадаємо, провідні китайські виробники смартфонів, ймовірно, готують альтернативу операційній системі Android без Google.