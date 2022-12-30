"Техно-смерті" 2022 року: гаджети, сервіси та бренди, які ми більше не побачимо

Забудьте про iPod, Internet Explorer, Blackberry, Meta Portal Plus, iPhone12 mini назавжди…

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Хтось любив плеєр та мінісмартфон від Apple, браузер від Microsoft та бренд Blackberry, а хтось ненавидів, але всі ці технологічні продукти об'єднало одне — у 2022 році вони припинили своє існування. Телеканал Fox News склав невеликий "некролог про покійних".

Плеєр iPod від Apple

Двадцять один рік тому ця стильна коробочка полонила душу меломанів у всьому світі. Об'єм жорсткого диска становив божевільні на той момент 5 Гб, а Стів Джобс особисто вигадав слоган: "1000 songs in your pocket" (1000 пісень у вас у кишені).

Згодом смартфони витіснили компактні аудіоплеєри, а любителі "теплого лампового звуку" перейшли на професійні компактні гаджети із вузькоспеціалізованими аудіопроцесорами. Портативне меломанство стало долею забезпеченої та солідної публіки. Наприклад, модель Astell&Kern A&ultima SP200T коштуватиме майже $2500. І це далеко не межа.

[ + – ] Огляд на плеєр iPod touch

До речі, за час свого існування продали близько 450 млн iPod усіх моделей. Влітку Apple заявила, що останню модель плеєра, iPod touch, знімуть із виробництва.

Браузер Internet Explorer від Microsoft

Якщо скласти по літерах усі лайки, які виливали користувачі на адресу цього браузера, їх напевно вистачило б, щоб досягти Місяця і назад. Адже це був перший безплатний браузер! Так-так, у далеких 90-х людям доводилося платити нечувані гроші не тільки провайдеру, але ще й $40 за покупку браузера Netscape Navigator.

На жаль, Internet Explorer не зміг конкурувати з Chrome, Opera і Firefox, тому після понад 25-річного перебування в мережі Internet Explorer був офіційно закритий 15 червня.

[ + – ] Меню браузера Microsoft Edge

Але, як птах Фенікс, Internet Explorer відродився у вигляді Microsoft Edge (на основі Chromium). Тепер він вміє робити все те саме, що і звичний багатьом Chrome, та підтримує ті ж розширення і доповнення. За відгуками користувачів, нарешті Microsoft вдалося зробити хороший браузер, який до того ж дозволяє безплатно користуватися всіма сервісами ІТ-гіганта. Наприклад, у браузері Edge забезпечено безплатну роботу з Word, Excel і т.д.

Бренд Blackberry

"Те, що мертве, померти не може", люблять жартувати про Blackberry фанати цього бренду, продовжуючи користуватися "ожиновими" смартфонами. Але у січні Blackberry вивела з експлуатації інфраструктуру та служби, які підтримували фірмову ОС смартфонів. Тепер старі моделі перетворилися просто на "дзвонилки", а моделі на ОС Android втратили підтримку ексклюзивного софту.

Адже 1999 року канадська Research In Motion сиділа на лаврах найкращого виробника комунікаторів для корпоративного сектору. Фірмова технологія дозволяла шифрувати все ділове листування за допомогою мобільних операторів. Навіть президент США Барак Обама активно користувався Blackberry, а Міністерство оборони США дозволило їхнє використання в армії.

[ + – ] Історія бренду Blackberry

Але конкуренти та вільні протоколи шифрування поховали колись успішну компанію. У результаті підрозділ мобільних телефонів продали китайцям, а компанія сконцентрувалася на профільних рішеннях для ІТ-бізнесу.

Сервіс Meta Portal

Після грандіозного успіху своєї соціальної мережі та покупки WhatsApp Марк Цукерберг вирішив міцно закріпитися в корпоративному секторі в сегменті відеозв'язку та конференцій. Для цього була створена Meta сервіс Portal, що включає виробництво моделей інтелектуальних дисплеїв і відеотелефонів.

Лінійка продуктів складалася з чотирьох моделей (Portal, Portal+, Portal TV та Portal Go). Вони дозволяли зв'язуватися у відеочатах через Messenger та WhatsApp. Вебкамера автоматично масштабувалася та відстежувала рух користувача. Інтелектуальний особистий помічник Alexa від Amazon використовував особисті дані для рекламної реклами.

[ + – ] Розбір принципу роботи сервісу Portal+

Проте продукт, як кажуть, "не злетів" і технічний директор Meta Ендрю Босворт визнав, що в корпоративний сегмент настільки важко потрапити, що інвестувати далі у цей напрямок поки не планують. У листопаді компанія Meta звільнила співробітників, які працювали над Meta Portal.

Смартфон iPhone 12 mini від Apple

Важко повірити, але, можливо, вперше компанія Apple стала жертвою "соціального шуму", дозволивши нав'язати собі громадську думку, і в результаті програла.

Буквально кілька років тому техно-спільноту трусили стогони користувачів про те, що сучасні смартфони — суцільні "лопати", тобто мають занадто велику діагональ дисплея, через що зручність їх використання дуже сумнівна, а влітку вони взагалі намагаються вискочити з кишень. Так, любителів невеликих смартфонів небагато, але вони настільки "гучні", що їх важко було не почути.

[ + – ] Огляд смартфона iPhone 12 mini

Забавно, але, мабуть, під впливом цієї меншості один із революціонерів у споживанні цифрового контенту (саме великі дисплеї пристроїв Apple зіграли тут ключову роль) вирішив ризикнути і випустити у 2020 році iPhone 12 mini з діагоналлю 5,4 дюйма.

Любителі мінісмартфонів були щасливі, а ось Apple підсумувавши результати продажів, засмутилася і вирішила: більше жодних мініатюрних діагоналей!

Раніше Фокус писав про те, що незабаром користувачі зможуть вести діалог зі своїми гаджетами — буквально.