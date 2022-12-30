"Техно-смерти" 2022 года: гаджеты, сервисы и бренды, которых мы больше не увидим

Забудьте об iPod, Internet Explorer, Blackberry, Meta Portal Plus, iPhone12 mini навсегда…

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Кто-то любил плеер и мини-смартфон от Apple, браузер от Microsoft и бренд Blackberry, а кто-то ненавидел, но все эти технологичные продукты объединило одно — в 2022 году они прекратили свое существование. Телеканал Fox News составил небольшой "некролог по усопшим".

Плеер iPod от Apple

Двадцать один год назад эта стильная коробочка пленила душу меломанов по всему миру. Объем жесткого диска составлял сумасшедшие на тот момент 5 Гб, а Стив Джобс лично придумал слоган: "1000 songs in your pocket" (1000 песен у вас в кармане).

Со временем смартфоны вытеснили компактные аудиоплееры, а любители "теплого лампового звука" перешли на профессиональные компактные гаджеты с узкоспециализированными аудио-процессорами. Портативное меломанство стало уделом обеспеченной и солидной публики. Например, модель Astell&Kern A&ultima SP200T обойдется почти в $2500. И это далеко не предел.

[ + – ] Обзор на плеер iPod touch

Кстати, за время своего существования было продано около 450 млн iPod всех моделей. Летом Apple заявила, что последняя модель плеера, iPod touch, будет снята с производства.

Браузер Internet Explorer от Microsoft

Если сложить по буквам все ругательства, которые изливали пользователи в адрес этого браузера, то их наверняка хватило бы, чтобы достичь Луны и обратно. А ведь это был первый бесплатный браузер! Да-да, в далеких 90-х людям приходилось платить баснословные деньги не только провайдеру, но еще и $40 за покупку браузера Netscape Navigator.

К сожалению, Internet Explorer не смог конкурировать с Chrome, Opera и Firefox, а потому после более чем 25-летнего пребывания в Сети Internet Explorer был официально закрыт 15 июня.

[ + – ] Меню браузера Microsoft Edge

Но, словно птица Феникс, Internet Explorer возродился в виде Microsoft Edge (на базе Chromium). Теперь он умеет делать все тоже самое, что и привычный многим Chrome и поддерживает те же расширения и дополнения. По отзывам пользователей, наконец-то у Microsoft получилось сделать хороший браузер, который к тому же, позволяет бесплатно пользоваться всеми сервисами ИТ-гиганта бесплатно. Например, в браузере Edge обеспечена бесплатная работа с Word, Excel и т.д.

Бренд Blackberry

"То что мертво умереть не может", любят шутить о Blackberry фанаты этого бренда, продолжая пользоваться "ежевичными" смартфонами. Но в январе Blackberry вывела из эксплуатации инфраструктуру и службы, которые поддерживали фирменную ОС смартфонов. Теперь старые модели превратились просто в "звонилки", а модели на ОС Android лишились поддержки эксклюзивного софта.

А ведь в 1999 году канадская Research In Motion восседала на лаврах лучшего производителя коммуникаторов для корпоративного сектора. Фирменная технология позволяла шифровать всю деловую переписку с помощью услуг мобильных операторов. Даже президент США Барак Обама активно пользовался Blackberry, а Министерство обороны США разрешило их использование в армии.

[ + – ] История бренда Blackberry

Но конкуренты и свободные протоколы шифрования похоронили некогда успешную компанию. В итоге подразделение мобильных телефонов было продано китайцам, а сама компания сконцентрировалась на профильных решениях для ИТ-бизнеса.

Сервис Meta Portal

После грандиозного успеха своей социальной сети и покупки WhatsApp, Марк Цукерберг решил прочно закрепиться в корпоративном секторе в сегменте видеосвязи и конференций. Для этого была создан Meta сервисPortal, включающий в себя производство моделей интеллектуальных дисплеев и видеотелефонов.

Линейка продуктов состояла из четырех моделей (Portal, Portal+, Portal TV и Portal Go). Они позволяли связываться в видеочатах через Messenger и WhatsApp. Веб-камера автоматически масштабировалась и отслеживала движение пользователя. Интеллектуальный личный помощник Alexa от Amazon использовал личные данные для таргетированной рекламы.

[ + – ] Разбор принципа работы сервиса Portal+

Однако продукт, как говорится, "не взлетел" и технический директор Meta Эндрю Босворт признал, что в корпоративный сегмент настолько трудно попасть, что инвестировать дальше в это направление пока не планируют. В ноябре компания Meta уволила сотрудников, работавших над Meta Portal.

Смартфон iPhone 12 mini от Apple

Трудно поверить, но возможно впервые компания Apple стала жертвой "социального шума", позволив навязать себе общественное мнение, и в итоге проиграла.

Буквально пару лет назад техно-сообщество сотрясали стенания пользователей о том, что современные смартфоны — сплошь "лопаты", т.е. имеют слишком большую диагональ дисплея, из-за чего удобство их использования весьма сомнительно, а летом они вообще норовят выскочить из карманов. Да, любителей небольших смартфонов немного, но они настолько "громкие", что их трудно было не услышать.

[ + – ] Обзор смартфона iPhone 12 mini

Забавно, но видимо под влиянием этого меньшинства один из революционеров в потреблении цифрового контента (именно большие дисплеи устройств Apple сыграли здесь ключевую роль), решил рискнуть и выпустить в 2020 году iPhone 12 mini с диагональю 5,4 дюйма.

Любители мини-смартфонов были счастливы, а вот Apple подытожив результаты продаж, опечалилась и решила: больше никаких миниатюрных диагоналей!

Ранее Фокус писал о том, что в скором времени пользователи смогут вести диалог со своими гаджетами — в буквальном смысле слова.