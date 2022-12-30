ИИ, наконец, станет полезен и научит гаджеты разговаривать с людьми

Трансформеры — модели данных, основанные на нейронных сетях, — радикально изменят то, как машины взаимодействуют с нами.

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В последнее время появляется все больше и больше языковых моделей на основе архитектур-трансформеров. Ученые уверены, что с их помощью они смогут совершить прорыв в области искусственного интеллекта, которого никто не наблюдал в течение последних 20 лет, пишет wired.com.

Специалисты в области искусственного интеллекта активно разрабатывают нейронные сети, моделирующих последовательные данные и прогнозирующих, какие данные должны следовать далее в цепочке. Такие сети называют преобразователями, или трансформерами. В их основу заложена так называемая идея "внимания", которая позволяет преобразователям "уделять внимание" наиболее характерным особенностям входных данных, а не пытаться обработать всю информацию без разбора. Когда чат-боты, использующие естественный язык, подключили к таким нейронным сетям, то значительно улучшилось качество перевода с одного языка на другой, поиск информации, генерирование текстов на заданные темы.

Хотя Google стала пионером в области архитектур-трансформеров, компания OpenAI первой продемонстрировала возможности этой технологии, презентовав в 2020 году GPT-3 (Generative Pre-Trained Transformer 3). В то время это была самая большая языковая модель из когда-либо созданных, подчеркивает СМИ. Способность GPT-3 создавать "человекоподобный" текст была встречена очень радушно. с тех самых пор языковые ИИ-модели совершенствуются с поистине впечатляющей скоростью, несмотря на то, что работа над ними стоит немалых средств.

В течение 2022 года разработчикам удалось сделать нейросети более "компактными" (какими, которые опираются на небольшое количество заданных параметров) и в то же время более эффективными и дешевыми.

"Многие из них имеют открытый исходный код, что делает возможным проведение различных экспериментов и развертывания других моделей на их базе. Это означает, что нейросети-трансформеры все чаще и чаще начнут интегрировать в приложения и службы, которые вы будете использовать каждый день", — говорится в материале.

Возможности таких ИИ-продуктов расширятся, потому как уже сегодня мы видим, они могут не только генерировать текст, но и изображения, аудио и видео, причем очень высокого качества. Эта новая волна искусственного интеллекта изменит представление о том, на что способны гаджеты.

На протяжении всей истории существования вычислительной техники людям приходилось использовать интерфейсы, разработанные для компьютеров, но не для людей. Теперь же можно смело спрогнозировать, что в 2023 году мы начнем общаться с машинами на нашем языке — мгновенно и всесторонне, мы взаправду будем вести с ними диалог. И если это случится, то мы должны будем пересмотреть то, как человек взаимодействует с машиной.

В течение последних нескольких десятилетий мы придумывали особенные языки для компьютеров, а потом сами им обучались. Теперь же компьютер выучит наши, человеческие, языки. По мере того, как ИИ, наконец, вступает в эпоху полезности, возможности для новых продуктов, ориентированных на ИИ, огромны. Скоро мы будем жить в мире, где, независимо от ваших способностей к программированию, основными ограничениями являются просто любопытство и воображение.

Ранее мы сообщали о том, что ИИ-технологии активно используют военные в сфере наблюдения и разведки.