Искусственный интеллект будет вести разведку и глушить вражеские дроны: зачем это военным

Военные поручат ИИ анализ данных от разведчиков, аналитиков, экспертов по кибербезопасности и связистов.

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Для нужд армии США создадут инструменты на базе искусственного интеллекта и машинного обучения. Цифровые платформы будут использоваться в сфере разведки и радиоэлектронной борьбы, пишет defensenews.com.

Проект под названием Project Linchpin учрежден Program Executive Office for Intelligence, Electronic Warfare and Sensors (PEO IEW&S), Исследовательской лабораторией армии и Центром интеграции искусственного интеллекта. Для военных планируют создать "инфраструктуру" на основе ИИ, чтобы использовать диджитал-платформы для нужд разведки, кибербезопасности и радиоэлектронной борьбы. Все три сферы будут объединены одной сетью. ИИ поможет оперативно делиться данными, обрабатывать их, что снизит затраты на разработки в области искусственного интеллекта для каждой сферы деятельности в отдельности.

Специалисты уже изучают рынок, чтобы выбрать подрядчиков. Также для проекта запланировано финансирование (суммы не раскрываются). Военным крайне важны такие аспекты, как хранение данных, маркировка, обучение ИИ, проверка информации.

"Министерство обороны США в течение многих лет признавало ценность ИИ — как на поле боя, так и за его пределами — и впоследствии инвестировало миллиарды в его развитие", — пишет СМИ.

Новая ИИ-технология может помочь с логистикой и обеспечением, анализом больших данных, идентификацией и классификацией целей. Согласно данным Счетной палаты правительства США, по состоянию на февраль 2022 года, в Министерстве обороны США на рассмотрении находилось более 685 проектов, связанных с ИИ, из которых не менее 230 — непосредственно для армии. В Счетной палате полагают, что интеграция ИИ в сети, изначально не предназначенные для него, была и будет сложной задачей, и для установления доверия между разными войсками потребуется время.

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